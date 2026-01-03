„Krone“-Experte analysiert Trumps riskanten Coup

Europa wieder in stolzer Ohnmacht

Mit dem riskanten Coup in Venezuela, der auch schief hätte ausgehen können, ist Trump an wachsenden Kritikern aus seiner MAGA-Bewegung gerade noch vorbeigeschrammt. Dort war die Aussicht auf eine Invasion in Venezuela ebenso wenig populär wie die Bombenangriffe auf Iran, Nigeria, etc. Der harte Kern von MAGA („Amerika first“) ist streng isolationistisch und erinnert immer wieder an den Wahlkampf-Slogan „Keine neuen Kriege“. Aber der Vietnamkriegs-Drückeberger ist von der schimmernden Wehr fasziniert und spielt halt gern mit Soldaten.