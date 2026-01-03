So soll der Angriff auf Venezuela abgelaufen sein

„So etwas habe ich tatsächlich noch nie gesehen“, sagte Trump, der den kompletten Militäreinsatz in Venezuela gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden und Generälen live verfolgt haben soll. Die Maduros sollen laut ihm auf einem Kriegsschiff sein, das sie nach New York bringt. Dort sind beide angeklagt. Wo Maduro und Flores festgehalten werden sollen, ist bisher unklar. CNN mutmaßt, dass es das Hochsicherheitsgefängnis Metropolitan Detention Center in Brooklyn sein könnte. Hier wurden auch der Drogenboss Joaquín „El Chapo“ Guzmán, die Musiker Sean „Diddy“ Combs und R.Kelly sowie die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell inhaftiert.