„Maduro in Festung“

So soll der Angriff auf Venezuela abgelaufen sein

Ausland
03.01.2026 19:44
Diese Passantinnen und Passanten bringen sich gerade vor den Explosionen in Venezuelas ...
Diese Passantinnen und Passanten bringen sich gerade vor den Explosionen in Venezuelas Hauptstadt Caracas in Sicherheit.(Bild: AP/Matias Delacroix)

Der Angriff auf Venezuela ist einer der außergewöhnlichsten Einsätze in der US-Geschichte: Am Samstagabend hat das Weiße Haus bekannt gegeben, wie es gelang, das venezolanische Staatsoberhaupt Nicolas Maduro und seine Ehefrau zu fassen. Die Vorbereitungen hätten einige Monate gedauert.

In den Tagen und unmittelbar vor seiner Gefangennahme habe ein Zuträger in der venezolanischen Regierung den US-Geheimdienst CIA über den Standort von Maduro auf dem Laufenden gehalten, wie US-Medien berichteten. Das Weiße Haus hatte zuletzt ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar auf den venezolanischen Staatschef ausgesetzt, das soll bei der Rekrutierung des Maulwurfs geholfen haben. Maduros Position und Bewegungen seien zudem von einer Flotte von Tarnkappendrohnen überwacht worden. Bereits im Dezember habe er den Angriff und die Festnahme Maduros genehmigt, sagte US-Präsident Donald Trump jetzt.

Der Einsatz selbst soll von der US-Spezialeinheit Delta Force durchgeführt worden sein. Diese sorgte bereits mehrfach für Schlagzeilen, unter anderem 2019, als der damalige Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, in Syrien getötet wurde. Die Mitglieder der Einheit sollen sogar das Gebäude, in dem sie Maduro fanden, nachgebaut und sich darin vorbereitet haben. Ihnen sei es gelungen, innerhalb von „Sekunden“ speziell gesicherte Stahltüren zu durchbrechen, lobte Trump am Samstag in seiner Pressekonferenz.

Maduro und Ehefrau aus Schlafzimmer gezerrt
Auch eine große Zahl von Flugzeugen, Hubschraubern und Kampfjets habe bereitgestanden. Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores seien aus ihrem Schlafzimmer gezerrt worden, berichtet der US-Sender CNN. „Eigentlich war er in einer Festung“, sagte Trump. Laut der Militärzeitschrift gehört die Delta Force zu den am besten ausgebildeten Spezialeinsatzkräften der Welt. Sie wurde 1977 gegründet und war an vielen riskanten Einsätzen beteiligt, etwa bei der Suche nach dem Drogenboss Pablo Escobar und bei der Gefangennahme des früheren irakischen Präsidenten Saddam Hussein.

Nicolas Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores
Nicolas Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores(Bild: AFP/APA/Federico PARRA)

„So etwas habe ich tatsächlich noch nie gesehen“, sagte Trump, der den kompletten Militäreinsatz in Venezuela gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden und Generälen live verfolgt haben soll. Die Maduros sollen laut ihm auf einem Kriegsschiff sein, das sie nach New York bringt. Dort sind beide angeklagt. Wo Maduro und Flores festgehalten werden sollen, ist bisher unklar. CNN mutmaßt, dass es das Hochsicherheitsgefängnis Metropolitan Detention Center in Brooklyn sein könnte. Hier wurden auch der Drogenboss Joaquín „El Chapo“ Guzmán, die Musiker Sean „Diddy“ Combs und R.Kelly sowie die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell inhaftiert.

