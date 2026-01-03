LIVE ab 21 Uhr: Espanyol trifft im Derby auf Barca

18. Spieltag in Spaniens Fußball-Liga: Espanyol empfängt im großen Stadtderby den FC Barcelona. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Gleich am ersten Spieltag des neuen Jahres weiß die spanische Fußball-Liga mit dem großen Barcelona-Derby aufzuwarten.
Espanyol bisher sehr stark
Und anders als in früheren Jahren treffen Espanyol und FC Barcelona (beinahe) auf Augenhöhe aufeinander, lacht der kleinere der beiden Stadt-Klubs doch nach einer bisher sehr starken Saison aktuell von Platz 5 der Tabelle.
Freilich: Der von Hansi Flick trainierte FC Barcelona darf wohl trotz „Gast“-Rolle bei Espanyol als Favorit angesehen werden. Zuletzt gewann Barca in der Liga acht Mal in Folge, die letzte Niederlage kassierte man am 26. Oktober gegen Real Madrid …
