Spanien-Liga-TICKER

LIVE ab 21 Uhr: Espanyol trifft im Derby auf Barca

La Liga
03.01.2026 04:50
Was ist für Hansi Flick und den von ihm trainierten FC Barcelona heute im Derby gegen Espanyol ...
Was ist für Hansi Flick und den von ihm trainierten FC Barcelona heute im Derby gegen Espanyol drinnen?(Bild: AFP/APA/NICOLAS TUCAT)

18. Spieltag in Spaniens Fußball-Liga: Espanyol empfängt im großen Stadtderby den FC Barcelona. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Gleich am ersten Spieltag des neuen Jahres weiß die spanische Fußball-Liga mit dem großen Barcelona-Derby aufzuwarten.

Espanyol bisher sehr stark
Und anders als in früheren Jahren treffen Espanyol und FC Barcelona (beinahe) auf Augenhöhe aufeinander, lacht der kleinere der beiden Stadt-Klubs doch nach einer bisher sehr starken Saison aktuell von Platz 5 der Tabelle.

Freilich: Der von Hansi Flick trainierte FC Barcelona darf wohl trotz „Gast“-Rolle bei Espanyol als Favorit angesehen werden. Zuletzt gewann Barca in der Liga acht Mal in Folge, die letzte Niederlage kassierte man am 26. Oktober gegen Real Madrid …

Porträt von krone Sport
krone Sport
