Sturms Heimkehrer mit einer Liebeserklärung

Wie es der Zufall so wollte, bereitete sich der 1. FC Köln im Jänner vor einem Jahr wie Sturm in Marbella vor. Nicht nur das: Die „Geißböcke“ waren sogar im gleichen Hotel wie die Grazer. Und so gab es nur wenige Wochen nach seinem Wechsel nach Köln ein Wiedersehen mit Jusuf Gazibegovic. Doch als „Gazi“ im Hotel Kempinski in Kölns roter Trainingswäsche aufkreuzte, war es für die Schwarzen dann doch ein ungewohntes Bild.