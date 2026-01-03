Sturms Heimkehrer mit einer Liebeserklärung

Wien im Ballfieber: Hier gibt es jetzt noch Karten
Er ist wieder hier, in seinem Revier! Jusuf Gazibegovic ist zurück beim Meister. Nach einem äußerst glücklosen Jahr beim 1. FC Köln will der Fan-Liebling bei Sturm wieder durchstarten und Titel holen. Wieso er unbedingt zu den Grazern zurückwollte und worauf sich der Verteidiger jetzt am meisten freut.
Wie es der Zufall so wollte, bereitete sich der 1. FC Köln im Jänner vor einem Jahr wie Sturm in Marbella vor. Nicht nur das: Die „Geißböcke“ waren sogar im gleichen Hotel wie die Grazer. Und so gab es nur wenige Wochen nach seinem Wechsel nach Köln ein Wiedersehen mit Jusuf Gazibegovic. Doch als „Gazi“ im Hotel Kempinski in Kölns roter Trainingswäsche aufkreuzte, war es für die Schwarzen dann doch ein ungewohntes Bild.
