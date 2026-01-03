Einziger Notausgang könnte versperrt gewesen sein

Augenzeuge: „Schaum geschmolzen“

„Der schalldämpfende Schaumstoff an der Decke fing Feuer, schmolz, und die Flammen breiteten sich aus“, erzählte ein 17-Jähriger, der mit Freundinnen und Freunden in der Bar „Le Constellation“ gefeiert hatte. „Ich musste eine Runde um die Bar machen, um dem Feuer zu entkommen. Zuerst bin ich im Schritttempo gegangen, aber die Menschenmenge verstopfte die Treppe. Ein Feuer- und Hitzeball erfüllte den Raum, als ich mich auf der Treppe befand.“ Derzeit wird unter anderem noch ermittelt, wie viele Personen tatsächlich anwesend waren und wie viele es laut Genehmigung hätten sein dürfen.