WM-Halbfinalist 1994

War lange krank! Früherer Erfolgs-Teamchef tot

Fußball International
03.01.2026 18:09
Dimitar Penew (im Jahr 2007)
Dimitar Penew (im Jahr 2007)(Bild: AP/Ermindo Armino)

Der frühere bulgarische Fußball-Teamchef Dimitar Penew ist tot!

Der Coach, der Bulgarien bei der WM 1994 in den USA sensationell ins Halbfinale geführt hatte, starb nach Angaben des bulgarischen Verbandes nach längerer Krankheit am Samstag im Alter von 80 Jahren.

Bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts
Penew wurde als bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet.

Als Spieler war er bei den Weltmeisterschaften 1966, 1970 und 1974 dabei gewesen.

Folgen Sie uns auf