„Unverschämtheit“: Müll-Chaos nach Silvesternacht

„Nicht nur, dass so nah am Naturschutzgebiet und Wald Feuerwerke gezündet werden“, regt die „Krone“-Leserin auf. Sie kritisiert: „Dann wird auch noch der Müll einfach so hinterlassen! Ich möchte mich nicht als Moralapostel aufspielen, aber es ist unfassbar, wie wenig die Menschen nachdenken und wie manche handeln.“