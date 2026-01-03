Vorteilswelt
Verbot nun angekündigt

„Unverschämtheit“: Müll-Chaos nach Silvesternacht

Kärnten
03.01.2026 20:00
Ein „Müll-Chaos“ hinterließen Unbekannte am Kreuzbergl in Klagenfurt.
Ein „Müll-Chaos" hinterließen Unbekannte am Kreuzbergl in Klagenfurt.

Nach einem gezündeten Böller, der in der Innenstadt zwölf Fenster zerstörte, sorgen nun andere Silvesterraketen für Ärger in Klagenfurt: Müllberge, die nach dem Jahreswechsel einfach zurückgelassen wurden, regen auf. Die Stadtpolitik reagiert.

„Vermutlich bin ich nicht die Einzige, die auf das Thema Silvesternacht, Feuerwerk und Böller aufmerksam machen möchte“, meldete sich eine Klagenfurterin bei der „Krone“. Bei einem Spaziergang am Kreuzbergl, dem Naherholungsgebiet der Landeshauptstadt, habe es ihr  im neuen Jahr die Sprache verschlagen.

Neben den Mülleimern stapelten sich Abfälle, Verpackungen von Feuerwehrkörpern, Plastiksäcke und leere Getränkeflaschen. Feuer- und Feierwütige hatten das Müll-Chaos nach Silvester einfach zurückgelassen.

„Nicht nur, dass so nah am Naturschutzgebiet und Wald Feuerwerke gezündet werden“, regt die „Krone“-Leserin auf. Sie kritisiert: „Dann wird auch noch der Müll einfach so hinterlassen! Ich möchte mich nicht als Moralapostel aufspielen, aber es ist unfassbar, wie wenig die Menschen nachdenken und wie manche handeln.“

Über achtlos weggeworfenen Müll ärgert sich eine „Krone“-Leserin – und vermutlich noch viele ...
Über achtlos weggeworfenen Müll ärgert sich eine „Krone"-Leserin – und vermutlich noch viele mehr...
(Bild: zvg)
(Bild: zvg)
(Bild: zvg)
(Bild: zvg)

Die Mistkübel am Kreuzbergl sind völlig überfüllt, rundherum liegt der Müll mehrere Meter weit verbreitet. Kein schöner Anblick für Spaziergänger und Familien, die gern den nahen Spielplatz nutzen.

Erste Konsequenzen nach Silvesternacht
Das Stadtgartenamt musste gleich im neuen Jahr stundenlang hinter den Böllersündern aufräumen, die Reinigungstouren dauerten in diesem Jahr viel länger als in der Vergangenheit. „Es kam zu einer erheblichen Verschmutzung, heuer wurde furchtbar viel Müll hinterlassen“, bestätigt der zuständige Stadtrat Julian Geier (ÖVP).

Er will sich dem Thema schnell annehmen: „Wir werden das Zünden von Feuerwerkskörpern in den städtischen Parkanlagen verbieten“, kündigt er eine Änderung der Grünanlagenverordnung an. Dafür muss allerdings der Gemeinderat zustimmen.

Kärnten

Verbot nun angekündigt
„Unverschämtheit“: Müll-Chaos nach Silvesternacht
Krone Plus Logo
20 Hektar für Gewerbe
Gleisanschluss als Motor für die gesamte Region
Krone Plus Logo
Schon 214 Strafminuten
Mega-Sperre! Spieler warf Schläger nach Schiri
Bilanz für 2025
ÖAMTC-Flugrettung hob mehr als 1000 Mal ab
Hoffen auf die Herren
Fix! Skisprung-Weltcup bleibt weiterhin in Villach
