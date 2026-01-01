Stoffwechsel anregen, Lebensgeister wecken!

Ohne Bewegung geht es nicht

Körperliche Aktivität spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, also raus mit Ihnen in die Natur! Oder schließen Sie endlich eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter ab. Damit unterstützen Sie das Herz-Kreislauf-System, kurbeln den Stoffwechsel an und verstärken die Entgiftung durch Schwitzen. Ideale Sportarten während einer Detox-Kur sind Yoga, leichte Joggingeinheiten oder Spaziergänge. Diese Aktivitäten fördern nicht nur die körperliche Fitness, sondern helfen auch, Stress abzubauen, was für einen ganzheitlichen Effekt wichtig ist.