Zeit für Detox

Stoffwechsel anregen, Lebensgeister wecken!

Ernährung & Wohlfühlgewicht
01.01.2026 14:00
Im Winter kann man auch aktiv sein.
Im Winter kann man auch aktiv sein.(Bild: Diana_Drubig)

Fühlen Sie sich auch so träge? Die schwere, zuckerreiche Kost sowie zu wenig Bewegung in den vergangenen Wochen führten zu körperlicher wie seelischer Trägheit und mitunter Extrakilos. Die zahlreichen Feiern haben Spuren hinterlassen. Zeit, den Stoffwechsel wieder auf Touren zu bringen!

0 Kommentare

Im jungen Jahr ist es besonders hilfreich, Altlasten loszuwerden, um wieder frisch durchzustarten. Sie stärkt das Immunsystem, unterstützt den Stoffwechsel, kann die Haut zum Strahlen bringen und sorgt für ein neues Energiegefühl.

Den Körper in Balance bringen
Eine wirkungsvolle Regenerations-Kur basiert auf bewusster, natürlicher Ernährung. Verzichten Sie in den nächsten Tagen auf Zucker, Alkohol, Koffein und verarbeitete Lebensmittel. Setzen Sie stattdessen auf viel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen. Diverse Teesorten wie Ingwer, Kurkuma, Brennnessel, Rooibos oder Grüntee unterstützen ebenfalls die Entgiftung und versorgen den Körper mit Antioxidantien.

Wichtig ist, ausreichend Wasser zu trinken, um die Ausleitung der Giftstoffe zu fördern. Eine ausreichende Hydration ist entscheidend für einen gut funktionierenden Stoffwechsel.

Ein Tag für Ihre Gesundheit
Beginnen Sie den Entlastungstag mit einem Glas warmem Zitronenwasser, gefolgt von einem grünen Smoothie zum Frühstück. Dafür frischen Spinat oder Grünkohl, Avocado, Gurke, Stange Sellerie, frischen Ingwer, Zitronensaft, etwas Banane und Wasser bzw. ungesüßtes Kokoswasser nach Gefühl zusammenmischen.

Smoothie für Ihren Entlastungstag

Etwas frischen Spinat oder Kohl mit 1/2 Banane, 1/2 Apfel (grün oder rot, entkernt), 1/2 Avocado, ungesüßter Mandelmilch oder Wasser, einem Esslöffel Chiasamen oder Leinsamen, 1/2 Teelöffel Ingwer (frisch gerieben oder als Pulver, für den Stoffwechsel) sowie den Saft von 1/2 Zitrone und etwas Süße nach Wahl in einem Mixer mixen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Da dieses Getränk jedoch mit über 300 Kalorien zu Buche schlägt, sollte man es als kleine Mahlzeit, und nicht einfach zwischendurch konsumieren.

Zum Mittagessen bietet sich ein bunter Gemüse-Salat an, der mit gesunden Fetten (z.B. Avocado, Olivenöl) angereichert ist. Abends können Sie eine leichte Gemüsesuppe genießen. Essenziell ist der Einbau von Proteinen in Ihren Speiseplan: Eiweißreiche Nahrungsmittel wie mageres Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte und Nüsse können den Stoffwechsel ankurbeln, da der Körper mehr Energie benötigt, um Proteine zu verdauen.

Zur inneren Ruhe kommen
Sorgen Sie für Ruhe – gerade jetzt, nach den mitunter anstrengenden Feiertagen! Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf spielt eine entscheidende Rolle für den Stoffwechsel. Während der Nacht regeneriert sich der Körper. Schlafmangel kann zu einem Hormonungleichgewicht führen: Ghrelin (Hungerhormon) steigt an, Leptin (Sättigungshormon) sinkt. Heißhunger und übermäßiges Essen sind mitunter die Folgen.

Smoothies für Ihren Stoffwechsel.
Smoothies für Ihren Stoffwechsel.(Bild: stock.adobe.com null)

Ohne Bewegung geht es nicht
Körperliche Aktivität spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, also raus mit Ihnen in die Natur! Oder schließen Sie endlich eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter ab. Damit unterstützen Sie das Herz-Kreislauf-System, kurbeln den Stoffwechsel an und verstärken die Entgiftung durch Schwitzen. Ideale Sportarten während einer Detox-Kur sind Yoga, leichte Joggingeinheiten oder Spaziergänge. Diese Aktivitäten fördern nicht nur die körperliche Fitness, sondern helfen auch, Stress abzubauen, was für einen ganzheitlichen Effekt wichtig ist.

Wer gerne in die Sauna oder in das Dampfbad geht, kann seinem Stoffwechsel einen kurzen Boost verschaffen. Durch Wärme wird dieser (leider nur)  kurzfristig angekurbelt.

Porträt von Eva Greil-Schähs
Eva Greil-Schähs
