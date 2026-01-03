Der Liensberger-Ausfall schmerzt gleich mehrfach

Jetzt hat es also auch Katharina Liensberger erwischt! Anders als viele ihrer ÖSV-Kolleginnen war die 28-jährige Göfnerin in ihrer bisherigen Karriere von schweren Verletzungen verschont geblieben. Speed-Dame Ariane Rädler etwa kämpfte sich bereits von vier Kreuzbandrissen zurück, Nina Ortliebs musste nach unzähligen schweren Verletzungen – darunter unter anderem Kreuzband- und Patellasehnenrisse ebenso wie Schien-, Waden-, Nasen- und Schambeinbrüchen schon 30 Operationen über sich ergehen lassen. Die inzwischen zurückgetretene Elisabeth Kappaurer konnte nach Trainingsstürzen in Saas-Fee und Ushuaia zwischen 2018 und 2022 sogar fast vier Jahre lang kein einziges Rennen bestreiten.