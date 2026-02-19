Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laut Insidern:

USA planen Portal zur Umgehung von EU-Netzsperren

Web
19.02.2026 07:30
Über die Webseite sollen die Nutzer den Angaben zufolge mittels einer VPN-Funktion ihre Herkunft ...
Über die Webseite sollen die Nutzer den Angaben zufolge mittels einer VPN-Funktion ihre Herkunft verschleiern können.(Bild: APA/Julian Stratenschulte)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Regierung entwickelt Insidern zufolge ein Online-Portal namens „freedom.gov“, um Bürgern in Europa und anderswo die Umgehung von Netzsperren ihrer Länder zu ermöglichen. Das Angebot soll auch Zugriff auf Inhalte erlauben, die von den jeweiligen Regierungen als Hassrede oder Terrorpropaganda eingestuft und verboten wurden.

0 Kommentare

Washington betrachte dies als Maßnahme gegen Zensur, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Projekt unter der Leitung von Sarah Rogers, Unterstaatssekretärin für öffentliche Diplomatie, hätte eigentlich vergangene Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt werden sollen. Der Start sei jedoch verschoben worden.

Über die Webseite sollen die Nutzer den Angaben zufolge mittels einer VPN-Funktion ihre Herkunft verschleiern und so surfen können, als befänden sie sich in den USA. Ihre Aktivitäten würden dabei nicht nachverfolgt. Innerhalb des Außenministeriums gebe es jedoch Bedenken gegen den Plan, hieß es.

Juristen des Ministeriums hätten vor dem Vorhaben gewarnt, sagten zwei der Insider. Einzelheiten wurden nicht genannt. Das Projekt könnte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und den europäischen Verbündeten belasten, da Washington damit faktisch dazu aufrufen würde, geltende Gesetze zu missachten.

Lesen Sie auch:
Der 37-jährige Krankenpfleger Alex Pretti war am Samstag in Minneapolis von ICE-Beamten ...
Tödlicher ICE-Einsatz
Untersuchung nach angeblicher Zensur auf TikTok
27.01.2026

„Digitale Freiheit Priorität“
Das Außenministerium in Washington teilte Reuters auf Anfrage mit, die USA unterhielten kein spezifisches Programm zur Umgehung von Zensur in Europa. Es wies die Darstellung zurück, dass eine Ankündigung verschoben worden sei. Dass Juristen Bedenken angemeldet hätten, sei in dieser Form unzutreffend.

In der schriftlichen Stellungnahme hieß es weiter: „Digitale Freiheit ist jedoch eine Priorität für das Außenministerium, und dazu gehört auch die Verbreitung von Technologien zum Schutz der Privatsphäre und zur Umgehung von Zensur wie VPNs.“

Meinungsverschiedenheiten
In den USA und Europa gibt es ein unterschiedliches Verständnis von Meinungsfreiheit. Während die US-Verfassung nahezu jede Äußerung schützt, gehen europäische Gesetze strenger etwa gegen Hetze vor. US-Vertreter haben erklärt, dass rechte Politiker unter anderem in Deutschland, Frankreich und Rumänien unterdrückt würden. Außerdem schränkten Regeln wie der Digital Services Act (DSA) der EU oder der britische Online Safety Act die Meinungsfreiheit ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
19.02.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.451 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
126.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1320 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
944 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Mehr Web
Laut Insidern:
USA planen Portal zur Umgehung von EU-Netzsperren
Plattformen verklagt
Zuckerberg verteidigt Meta in US-Suchtprozess
Informationsgewinnung
China vermutet: Italienischer Staatsschutz gehackt
Neues Hauptquartier
Interpol rüstet im Kampf gegen Cybercrime auf
Psychiater Musalek:
„Handy-Sucht ist tatsächlich eine Sucht“

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf