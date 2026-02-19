Todesursache von „Pulp Fiction“-Star geklärt

Peter Greene schien in den 90er-Jahren die Rolle der charismatischen Bösewichte gepachtet zu haben. Neben der Rolle des Mafia-Bosses Dorian Tyrell in „Die Maske“ war Greene auch in Redfoot in „Die üblichen Verdächtigen“ zu sehen. Seinen Fans wird er allerdings als Zed in „Pulp Fiction“ besonders in Erinnerung bleiben.