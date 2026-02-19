„Kann keiner ernst nehmen, der reinste Wahnsinn!“

Daher gehören auch die Sportchefs, die in Krisenzeiten gern schnell auf Distanz zum Coach gehen, mehr zur Verantwortung gezogen – spätestens beim zweiten Rauswurf in ihrer Amtszeit sollten auch sie gehen müssen. Zumal sie es sind, die Spieler verpflichten – gelegentlich mal welche, die der Trainer gar nicht so unbedingt braucht. Und immer wieder mal bittere Abgänge nicht kompensieren können: Sturm hat den Verlust seiner Torjäger Biereth und Hojlund nie auffangen können, ebenso wenig Salzburg jenen der Innenverteidiger Pavlovic und Solet. Und Rapid wartet bis heute auf einen würdigen Nachfolger für den Mittelfeld-Strategen Sangare.