85-Jähriger krachte mit Auto gegen Baum

Gegen 17.25 Uhr fuhr der 85-Jährige aus Bad Ischl mit seinem Auto auf der B124 von Mönchdorf kommend Richtung Königswiesen. Aus noch unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und stieß nach rund 100 Metern mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum.