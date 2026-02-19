85-Jähriger krachte mit Auto gegen Baum

Am Mittwochabend kam im oberösterreichischen Königswiesen ein 85-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der betagte Lenker wurde im Auto eingeklemmt und verletzt.
Gegen 17.25 Uhr fuhr der 85-Jährige aus Bad Ischl mit seinem Auto auf der B124 von Mönchdorf kommend Richtung Königswiesen. Aus noch unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und stieß nach rund 100 Metern mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum.
Fahrer eingeklemmt
Der Lenker wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten mittels Spinboard gerettet werden. Ein ortsansässiger Arzt leistete Erste Hilfe, danach wurde der unbestimmten Grades Verletzte dem Roten Kreuz übergeben. Nach der Stabilisierung kam der 85-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus.
