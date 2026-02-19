„Schneeprinzessin“ ist reichste Olympia-Athletin!

Im Schneetreiben von Livigno verpasste Eileen Gu ihre Chance auf Olympia-Gold. Im Big-Air-Bewerb musste sich die 22-Jährige der Kanadierin Megan Oldham geschlagen geben. Dennoch zählt Gu weiterhin zu den prägenden Figuren der Spiele in Mailand und Cortina. Zweimal Silber holte sie bislang, nachdem sie 2022 in Peking mit zweimal Gold und einmal Silber groß aufgetrumpft hatte.