Sie übertrumpft alle

„Schneeprinzessin“ ist reichste Olympia-Athletin!

Olympia
19.02.2026 06:57
Millionen-Queen: Ski-Freestylerin Eileen Gu
Millionen-Queen: Ski-Freestylerin Eileen Gu
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sie sammelt Medaillen und Millionen! Die chinesische Freestyle-Ikone Eileen Gu ist die am besten bezahlte Athletin der Olympischen Winterspiele.

0 Kommentare

Im Schneetreiben von Livigno verpasste Eileen Gu ihre Chance auf Olympia-Gold. Im Big-Air-Bewerb musste sich die 22-Jährige der Kanadierin Megan Oldham geschlagen geben. Dennoch zählt Gu weiterhin zu den prägenden Figuren der Spiele in Mailand und Cortina. Zweimal Silber holte sie bislang, nachdem sie 2022 in Peking mit zweimal Gold und einmal Silber groß aufgetrumpft hatte.

Gu führt Gehaltsranking an
Finanziell spielt Gu jedoch in einer eigenen Liga. Laut „Forbes“ verdient sie jährlich rund 23,1 Millionen US-Dollar (etwa 19,5 Millionen Euro) – damit führt sie das Einkommensranking der Winterspiele an.

Zum Vergleich: Norwegens Langlauf-Star Johannes Høsflot Klæbo kommt zwar auf neun Olympia-Medaillen, verdient aber deutlich weniger. NHL-Superstar Auston Matthews liegt mit geschätzten 15 bis 20 Millionen Dollar pro Jahr ebenfalls unter Gu.

Auch Ski-Größen wie Lindsey Vonn (rund acht Millionen Dollar) oder Mikaela Shiffrin (etwa sieben Millionen Dollar) kommen nicht an sie heran.

Kooperationen mit Luxusmarken
Der Großteil ihrer Einnahmen stammt dabei nicht aus Preisgeldern – diese machen lediglich rund 100.000 Dollar aus. Vielmehr sind es lukrative Kooperationen mit Luxusmarken wie Porsche, Louis Vuitton, Gucci oder Red Bull sowie zahlreiche chinesische Unternehmen, die ihr Millionen einbringen.

Außerdem steht sie bei IMG Models unter Vertrag, lief über internationale Laufstege und zierte unter anderem das Cover der Vogue in Hongkong sowie des Time Magazine. Auf Instagram folgen ihr über 2,4 Millionen Menschen. Parallel dazu studiert sie Quantenphysik an der Stanford-Universität.

Olympia
19.02.2026 06:57
