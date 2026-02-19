Prozess um Misshandlung endet mit Freispruch

Angeklagte: Nur einmal gab es eine Ohrfeige

Die 35-Jährige stellte das in Abrede. Sie habe ihn „nur einmal geohrfeigt“, was ihr auch leidtue. Der Verteidiger führte dann aus, dass seine Mandantin alleinerziehend war und ist und der Vater des Kindes „nur nach solchen Indizien gesucht“ habe. Zudem sei der Bub, seit er sieben Jahre alt war, durchgehend betreut gewesen. „Wann und wo hätte diese Gewalt in dieser Qualifikation also stattfinden sollen und wie hätte sie nicht auffallen können?“, fragte er.