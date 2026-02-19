Formel 1: Wenn der Liter-Preis auf 275 Euro steigt

Pro Rennen werden rund 82.000 Euro für Sprit benötigt

Die Formel 1 setzt auf synthetische Kraftstoffe, die nicht auf fossilen Quellen basieren und aus biogenen Abfällen hergestellt werden. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken. Und das hat freilich auch seinen Preis. Durch die aufwendige Herstellung beläuft sich der Liter-Preis für das E-Fuel auf rund 275 Euro. Macht pro Grand Prix für zwei Autos rund 82.000 Euro, bei 24 Saisonrennen wird das Budget der Rennställe mit rund 1,970.000 Euro belastet, nicht mit eingerechnet sind da die Trainings, Qualifying und Sprintrennen ...