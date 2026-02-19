Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Ärger um Motor

Formel 1: Wenn der Liter-Preis auf 275 Euro steigt

Formel 1
19.02.2026 07:14
Der Biosprit sorgt bei den Teams mit Mercedes-Motor für Ärger.
Der Biosprit sorgt bei den Teams mit Mercedes-Motor für Ärger.(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)
Porträt von Richard Köck
Von Richard Köck

Teure Angelegenheit! Der Sprit für die neuen Formel-1-Autos kostet rund 275 Euro pro Liter. Bei den Mercedes-Motoren herrscht noch Unklarheit.

0 Kommentare

Während die Teams auf dem Sakhir International Circuit in Bahrain ihre Testrunden drehten, wird zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart in Melbourne hinter den Kulissen heftig diskutiert. So kursiert in der Wüste das Gerücht, wonach Mercedes ebenso wie die Kundenteams McLaren, Williams und Alpine in Australien womöglich Not-Sprit einsetzen muss – Grund dafür: Die Homologierung des Kraftstoffes von Mineralölkonzern Petronas soll noch nicht vorliegen.

Pro Rennen werden rund 82.000 Euro für Sprit benötigt
Die Formel 1 setzt auf synthetische Kraftstoffe, die nicht auf fossilen Quellen basieren und aus biogenen Abfällen hergestellt werden. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken. Und das hat freilich auch seinen Preis. Durch die aufwendige Herstellung beläuft sich der Liter-Preis für das E-Fuel auf rund 275 Euro. Macht pro Grand Prix für zwei Autos rund 82.000 Euro, bei 24 Saisonrennen wird das Budget der Rennställe mit rund 1,970.000 Euro belastet, nicht mit eingerechnet sind da die Trainings, Qualifying und Sprintrennen ...

Thema war freilich auch die zuletzt geäußerte scharfe Kritik von Max Verstappen („Wie Formel E auf Steroiden“). Ob ihm da jemand vom Weltverband FIA oder aus dem Red-Bull-Team ins Gewissen geredet hat? „Darum geht’s nicht“, sagte Verstappen, „ich wurde gefragt, habe eine Antwort gegeben. Das ist mein Gefühl, das war mein Eindruck. Ich war einfach nur ehrlich und denke, Formel-E und Formel 1 sollten immer zwei Paar Schuhe sein und bleiben.“

Lesen Sie auch:
Dr. Helmut Marko verfolgt als Ex-Red-Bull-Motorsportchef die Formel 1 genau.
Krone Plus Logo
Helmut Marko kritisch
„Zur Not braucht die Formel 1 fliegende Starts“
18.02.2026
Kein Fan der neuen F1
Verstappen schimpft: „Wie Formel E auf Steroiden!“
12.02.2026
Kritik wird lauter
F1 zu langsam? „Sogar unser Koch könnte fahren!“
16.02.2026
„Nicht so, dass ...“
Formel E auf Steroiden? Norris stichelt gegen Max
13.02.2026

Hamilton: „Da ist auch meine DNA drinnen“
Richtig entspannt präsentierte sich auch Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton in der ersten Medienrunde. „Bei der Entwicklung von diesem Auto konnte ich mich stark einbringen, da ist auch meine DNA drinnen. Von daher fühle ich mich diesem stark verbunden“, strahlte der Ferrari-Superstar und betonte: „Dieses Auto macht wieder Spaß.“

Auch der „Verdichtungsstreit“ (Mercedes soll ein Schlupfloch für einen Leistungsvorteil gefunden haben) wurde besprochen. Red Bulls Teamchef Laurent Mekies: „Was wir wollen, ist Klarheit. Und da vertrauen wir voll und ganz der FIA.“

Lewis Hamilton und Max Verstappen entspannt in Bahrain.
Lewis Hamilton und Max Verstappen entspannt in Bahrain.(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)

Zu guter Letzt ging’s noch um die Starts, die ja großes Thema sind. Hamilton: „Definitiv nicht gefährlich, es ist nur ein längerer Vorgang als früher.“ Verstappen humorvoll: „Wenn einer unsicher ist, kann er ja aus der Boxengasse losfahren“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
19.02.2026 07:14
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.451 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
126.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1320 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
944 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf