Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen

Kompromiss ist für die Russen wohl ein Fremdwort

Bei seiner großen Jahrespressekonferenz am Freitag hatte sich der Kremlchef betont unnachgiebig gezeigt. Russland sei zum Frieden bereit – zu seinen Bedingungen, gab er bekannt und brüstete sich in der landesweit vom Fernsehen übertragenen Veranstaltung mit weiteren militärischen Erfolgen. Zu den seit langem bekannten Forderungen Moskaus gehören unter anderem ein Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt sowie die Abtretung weiterer Gebiete an Russland.