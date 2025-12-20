Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US-Geheimdienst:

Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen

Außenpolitik
20.12.2025 19:16
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?(Bild: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Kremlchef Wladimir Putin hat – ungeachtet der an diesem Wochenende in Miami (US-Bundesstaat Florida) stattfindenden angeblichen Friedensgespräche – offenbar noch mehr Blutvergießen im Sinn. So soll er neben der Eroberung der gesamten Ukraine auch Teile Europas im Visier haben.

0 Kommentare

Bei den Geheimdiensten der Vereinigten Staaten schrillen die Alarmglocken: Russlands Machthaber wolle Teile Europas zurückgewinnen, die zum damaligen Sowjetimperium gehört hatten. Davor warnten sechs mit den US-Geheimdiensten vertraute Quellen gegenüber Reuters. „Die Geheimdienste haben immer darauf hingewiesen, dass Putin mehr will. Die Europäer sind davon überzeugt. Die Polen sind absolut davon überzeugt. Die baltischen Staaten glauben, dass sie als nächste (nach der Ukraine) dran sein werden“, erklärte Mike Quigley, Mitglied des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses.

Dadurch ergibt sich ein völlig anderes Bild als jenes optimistische, das US-Präsident Donald Trump und seine Friedensvermittler zu zeichnen versucht hatten – es fügt sich dafür aber umso besser in Putins jüngst demonstrierte Kompromisslosigkeit samt Hasstiraden ein.

Putins Pressekonferenz am Freitag wurde auch an Häuserwänden in Moskau übertragen.
Putins Pressekonferenz am Freitag wurde auch an Häuserwänden in Moskau übertragen.(Bild: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Kompromiss ist für die Russen wohl ein Fremdwort
Bei seiner großen Jahrespressekonferenz am Freitag hatte sich der Kremlchef betont unnachgiebig gezeigt. Russland sei zum Frieden bereit – zu seinen Bedingungen, gab er bekannt und brüstete sich in der landesweit vom Fernsehen übertragenen Veranstaltung mit weiteren militärischen Erfolgen. Zu den seit langem bekannten Forderungen Moskaus gehören unter anderem ein Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt sowie die Abtretung weiterer Gebiete an Russland.

Putin beschimpfte Westen als „europäische Schweinehunde“
Am Mittwoch hatte der skrupellose russische Staatschef bei einer Besprechung mit hochrangigen Militärs den Westen als Sündenbock für die Aggression in der Ukraine hingestellt: „Im Grunde hat der Westen selbst den Krieg entfacht. Wir versuchen nur, das zu beenden.“ Auch versuchte der grimmige Präsident, sein Land als Opfer des Zerfalls der UdSSR zu präsentieren. „Und die europäischen Schweinehunde schlossen sich an in der Hoffnung, sich zu bereichern, etwas zurückzugewinnen, was in früheren historischen Perioden verloren gegangen war“, schimpfte Putin.

Lesen Sie auch:
Solowjow bei seiner Radiosendung „Vollkontakt“
Krieg gegen Europa
Putins TV-Hetzer: „Müssen Wien wieder befreien“
18.12.2025
Neue Rede verstört
Putin über den Westen: „Europäische Schweinehunde“
17.12.2025

Kriegsdrohungen gegen Wien im Fernsehen
Daraufhin hatte auch noch der russische TV-Hetzer Wien mit Krieg gedroht. Ein Krieg mit Europa sei unvermeidbar, „auch wenn dank Trump unsere berechtigten Forderungen erfüllt werden“, wetterte Wladimir Solowjow. „Wir müssen Wien wieder befreien“, fordert er und fügte dem hinzu: „Wobei die Österreicher vielleicht wieder zur Besinnung kommen.“

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wladimir PutinDonald Trump
EuropaMiamiRusslandUkraineFloridaUSA
Reuters
Wochenende
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
286.599 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.948 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
134.328 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Außenpolitik
US-Geheimdienst:
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
Krone Plus Logo
Filzmaier analysiert
Was die Kirche gegen ihr Negativimage tun könnte
Alternative für Tirol
Dornauer wohl verlobt und bald mit eigener Liste
Sparstift beim Budget
„Fix vereinbart“: Minister will Förderungen kürzen
Staatsanwältin gerügt
Finanzcausa: Republik zu Schadenersatz verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf