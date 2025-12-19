Putin weist Verantwortung für Kriegsdauer von sich

Bei dieser Gelegenheit nahm sich Putin mehrere Stunden Zeit, um Fragen von Journalistinnen und Journalisten sowie Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten. Der Politiker ging unter anderem auf die Friedensgespräche in den USA ein, die der Vermittler getrennt mit den beiden Kriegsparteien führt. „Der Ball liegt ganz klar bei unseren westlichen Gegenspielern, sagen wir, beim Chef des Kiewer Regimes und in dem Fall vor allem bei dessen europäischen Sponsoren“, sagte Putin. Russland sei zu einer friedlichen Lösung bereit, allerdings müssten die Forderungen des Landes erfüllt werden. Auf die Bitten der USA nach Kompromissen sei man aber eingegangen.