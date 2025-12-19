Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ball liegt bei Kiew“

Putin weist Verantwortung für Kriegsdauer von sich

Außenpolitik
19.12.2025 18:53
Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Freitag wieder zu seiner jährlichen Pressekonferenz ...
Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Freitag wieder zu seiner jährlichen Pressekonferenz eingeladen.(Bild: EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Verantwortung für das Andauern des Kriegs der Ukraine zugeschoben. Man sehe beim Kriegsgegner keine Bereitschaft für einen Frieden, sagte der Machthaber am Freitag bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau.

0 Kommentare

Bei dieser Gelegenheit nahm sich Putin mehrere Stunden Zeit, um Fragen von Journalistinnen und Journalisten sowie Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten. Der Politiker ging unter anderem auf die Friedensgespräche in den USA ein, die der Vermittler getrennt mit den beiden Kriegsparteien führt. „Der Ball liegt ganz klar bei unseren westlichen Gegenspielern, sagen wir, beim Chef des Kiewer Regimes und in dem Fall vor allem bei dessen europäischen Sponsoren“, sagte Putin. Russland sei zu einer friedlichen Lösung bereit, allerdings müssten die Forderungen des Landes erfüllt werden. Auf die Bitten der USA nach Kompromissen sei man aber eingegangen.

Der Kreml verlangt beispielsweise, dass sich die ukrainische Armee aus den Gebieten Donezk und Luhansk zurückzieht, und dass das Nachbarland demilitarisiert wird. Zudem darf es nicht dem Militärbündnis NATO beitreten. Die russische Armee hat laut Putin entlang der gesamten Frontlinie die strategische Initiative. „Ich bin einfach überzeugt, dass wir bis Ende dieses Jahres Zeugen weiterer Erfolge unserer Streitkräfte werden.“ In diesem Jahr hätten mehr als 400.000 Freiwillige einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium zum Kriegsdienst abgeschlossen.

Zitat Icon

Der Ball liegt ganz klar bei unseren westlichen Gegenspielern, beim Chef des Kiewer Regimes und in dem Fall vor allem bei dessen europäischen Sponsoren.

Russlands Machthaber Wladimir Putin

EU-Entscheidung „geplanter Raub“
Eines der weiteren Themen, zu denen sich Putin in der Pressekonferenz äußerte, war die EU-Entscheidung, eingefrorene russische Staatsreserven für die Ukraine zu verwenden. Das sei ein „geplanter Raub“, Russland werde weiter seine Interessen verteidigen und versuchen, politische unabhängige Gerichte zu finden, die der Klage auf Rückführung der Gelder stattgeben, sagte der Präsident. „Was sie auch stehlen, irgendwann muss es zurückgegeben werden.“

Lesen Sie auch:
EU-Ratschef António Costa legte den 27 Staats- und Regierungschefs einen Entwurf für ‌die ...
Mit neuen Schulden
Geldregen: EU überweist 90 Milliarden an Ukraine
19.12.2025
Trump vor Gesprächen:
„Ich hoffe, dass die Ukraine sich schnell bewegt“
18.12.2025
Neue Rede verstört
Putin über den Westen: „Europäische Schweinehunde“
17.12.2025

Zu der jährlichen Fragerunde gingen laut dem russischen Staatsfernsehen drei Millionen Fragen ein. Diese betrafen unter anderem die höhere Mehrwertsteuer (von 20 auf 22 Prozent), die Verhandlungen in den USA und sogar den Kometen 3I/Atlas, der sich am Freitag der Erde am dichtesten nähert. Das sei eigentlich eine russische Geheimwaffe, „die wir aber nur im äußersten Fall einsetzen werden“, scherzte der Kremlchef. „Das Objekt, von dem sie reden, ist Hunderte Millionen Kilometer entfernt. Ich glaube nicht, dass es eine Gefahr für uns darstellt.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
210.238 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
164.844 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
116.183 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Außenpolitik
Karner im Interview
„Lassen uns nicht von Islamisten einschüchtern“
„Ball liegt bei Kiew“
Putin weist Verantwortung für Kriegsdauer von sich
„Keine große Sache“
Trump: „Schließe Krieg gegen Venezuela nicht aus“
Stimmt Meloni zu?
EU unterzeichnet Mercosur-Abkommen am 12. Jänner
EU-Kommissar zu Besuch
Europas Städte sollen „Wien als Vorbild folgen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf