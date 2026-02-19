Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Inkognito unterwegs

Handydiebe in Rio werden von „Scooby-Doo“ gejagt

Ausland
19.02.2026 07:53
Beim legendären Karneval in Rio sind nicht nur Feierwütige unterwegs ... auch Handydiebe haben ...
Beim legendären Karneval in Rio sind nicht nur Feierwütige unterwegs ... auch Handydiebe haben Hochsaison.(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim Karneval in Rio sind nicht nur Tausende Besucher unterwegs, auch Verbrecher mischen sich unters Volk. Inkognito unterwegs: Polizeibeamte, die teils in lustige Kostüme schlüpfen, um etwa Handydiebe in flagranti zu erwischen. 

0 Kommentare

Als Figuren aus der Serie „Haus des Geldes“ verkleidete Zivilpolizisten haben beim Straßenkarneval in Rio de Janeiro mutmaßliche Handydiebe auf frischer Tat festgenommen.

Die Beamten trugen die aus der Serie bekannten roten Overalls und Masken, um sich unauffällig unter die Feiernden zu mischen. Mit Unterstützung einer Drohne beobachteten sie, wie eine Frau einer Person das Handy aus der Hand riss und es an einen Komplizen weitergab. Die Ermittler griffen ein und fanden bei dem Duo fünf gestohlene Mobiltelefone. 

Bilder des Karnevals in Rio:

In den dicht gedrängten Straßenblocks nutzen Täter nach Angaben der Behörden das Gedränge aus, ...
In den dicht gedrängten Straßenblocks nutzen Täter nach Angaben der Behörden das Gedränge aus, um Mobiltelefone zu entreißen oder unbemerkt zu stehlen.(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)

Auch in anderen Bundesstaaten setzen die Behörden auf verkleidete Ermittler. In São Paulo nahmen Zivilpolizisten, die als Figuren der Zeichentrickserie „Scooby-Doo“ verkleidet waren, im Zentrum der Stadt drei Verdächtige fest. Die Beamten mischten sich unter die Menge und stellten acht gestohlene Mobiltelefone sicher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
19.02.2026 07:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf