Inkognito unterwegs
Handydiebe in Rio werden von „Scooby-Doo“ gejagt
Beim Karneval in Rio sind nicht nur Tausende Besucher unterwegs, auch Verbrecher mischen sich unters Volk. Inkognito unterwegs: Polizeibeamte, die teils in lustige Kostüme schlüpfen, um etwa Handydiebe in flagranti zu erwischen.
Als Figuren aus der Serie „Haus des Geldes“ verkleidete Zivilpolizisten haben beim Straßenkarneval in Rio de Janeiro mutmaßliche Handydiebe auf frischer Tat festgenommen.
Die Beamten trugen die aus der Serie bekannten roten Overalls und Masken, um sich unauffällig unter die Feiernden zu mischen. Mit Unterstützung einer Drohne beobachteten sie, wie eine Frau einer Person das Handy aus der Hand riss und es an einen Komplizen weitergab. Die Ermittler griffen ein und fanden bei dem Duo fünf gestohlene Mobiltelefone.
Bilder des Karnevals in Rio:
Auch in anderen Bundesstaaten setzen die Behörden auf verkleidete Ermittler. In São Paulo nahmen Zivilpolizisten, die als Figuren der Zeichentrickserie „Scooby-Doo“ verkleidet waren, im Zentrum der Stadt drei Verdächtige fest. Die Beamten mischten sich unter die Menge und stellten acht gestohlene Mobiltelefone sicher.
