Handydiebe in Rio werden von „Scooby-Doo“ gejagt

Die Beamten trugen die aus der Serie bekannten roten Overalls und Masken, um sich unauffällig unter die Feiernden zu mischen. Mit Unterstützung einer Drohne beobachteten sie, wie eine Frau einer Person das Handy aus der Hand riss und es an einen Komplizen weitergab. Die Ermittler griffen ein und fanden bei dem Duo fünf gestohlene Mobiltelefone.