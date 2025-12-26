Polizei warnt vor E-Mail von „Polizei-Verwaltung“

Verwaltungsstrafverfahren von der Polizei-Verwaltung? Achtung: An mehr als 4.000 Firmenadressen und weitere Empfänger wurde ein neues Betrugsmail im Namen der Landespolizeidirektion Wien ausgesendet. Die Polizei warnt eindringlich davor, keinerlei Anhänge zu öffnen und rät, den Email-Absender gleich zu blockieren.
Immer dreister werden die Internetbetrüger bei ihrer Vorgehensweise. Der neueste Clou: Im Namen der Landespolizeidirektion Wien mit der aufscheinenden E-Mail-Adresse „verwaltung@polizei.gv.at“ wird die Aufforderung zu einer Dokumentenprüfung als „amtliche Mitteilung“ gesendet. Als Anhang ist ein HTML-Dokument, dessen Namen mit dem Titel „Verwaltungsstrafverfahren …“ beginnt, übermittelt.
Das neue Betrugsmail schlug bereits hohe Wellen, bei der Polizei Wien gingen in nur wenigen Tagen mehr als 500 Anrufe dazu ein. Ersten Polizeiermittlungen zufolge wurde das E-Mail bereits an 4.000 Firmen-E-Mail-Adressen und weitere Empfänger gesendet.
Anhang nicht öffnen, blockieren
Aufgrund der Aufmachung des E-Mails könnte von einigen Empfängern angenommen werden, dass es sich tatsächlich um eine offizielle Nachricht der Polizei handle. „Solche Schreiben werden aber nicht auf diese Weise an Parteien versendet“, heißt es von der Exekutive.
Anhänge der elektronischen Nachrichten sollten keinesfalls geöffnet werden, die E-Mails sollten am besten sofort gelöscht und die Absender sofort blockiert werden, rät die Polizei den Betroffenen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.