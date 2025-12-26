Polizei warnt vor E-Mail von „Polizei-Verwaltung“

Anhang nicht öffnen, blockieren

Aufgrund der Aufmachung des E-Mails könnte von einigen Empfängern angenommen werden, dass es sich tatsächlich um eine offizielle Nachricht der Polizei handle. „Solche Schreiben werden aber nicht auf diese Weise an Parteien versendet“, heißt es von der Exekutive.