Wanderbare Steiermark

Sonne und Ausblick über dem schönen Ennstal

Steiermark
27.12.2025 11:15
Beeindruckender Ausblick auf das Tote Gebirge.
Beeindruckender Ausblick auf das Tote Gebirge.(Bild: Weges)

Die sonnseitige Wanderung zur Roten Wand verbindet Stadt- und Naturerlebnis – einen herrlichen Einblick ins vielseitige Wandergebiet rund um Liezen geben Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti mit dieser abwechslungsreichen Tour.

0 Kommentare

Die Rundwanderung zur Roten Wand oberhalb von Liezen verläuft auf der sonnseitigen Talseite und eignet sich aktuell besonders gut für eine Winterwanderung. Der hohe Anteil an Asphaltwegen sorgt dafür, dass die Strecke überwiegend trocken und eisfrei begehbar ist.

Auch wenn kein eindeutiger Aussichtspunkt oder Gipfel vorhanden ist, eröffnen lichte Waldpassagen immer wieder abwechslungsreiche Blicke auf Liezen und die umliegende Berglandschaft. Diese ruhige Einstiegsrunde bietet erste Einblicke in das abwechslungsreiche Wandergebiet rund um die Stadt und macht Lust auf weitere Touren im Jahr 2026 – etwa auf den Nazogl über die Hinteregger Alm.

Bei Glück warten nach Nebel im Tal Sonnenschein und blauer Himmel auf der Höhe.
Bei Glück warten nach Nebel im Tal Sonnenschein und blauer Himmel auf der Höhe.(Bild: Weges)

Wer mag, verbindet die Wanderung mit einem Besuch von Liezen, das mit einer Vielzahl an Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten aufwartet.

Fazit: eine kleine, feine Öffi-Tour mit Stadtflair.

Wir starten am Bahnhof in Liezen und folgen der Hauptstraße durch die Stadt bis zum Rathausplatz mit einer Wanderübersichtstafel. Kurz weiter auf der Hauptstraße, dann links in die Ausseer Straße und gleich darauf rechts in die Pfarrgasse. Leicht bergauf durchs Siedlungsgebiet, vorbei am Schwimmbad, an der nächsten Kreuzung rechts.

Nur teils gut markiert ist diese Route, eine digitale Navigation wird empfohlen.
Nur teils gut markiert ist diese Route, eine digitale Navigation wird empfohlen.(Bild: Weges)

Über einen schmalen Steig, vorbei an der alten Mühle, erreichen wir die Höhenstraße und den Hirschriegelweg Richtung Gasthaus Zierer. Die Asphaltstraße führt durch Wald und Wiesen bergauf, weiter auf einer Schotterstraße bis zur Abzweigung „Rote Wand“.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: ca. 13 km/ 670 Hm/ Gehzeit ca. viereinhalb Stunden.
  • Anforderungen: großteils einfache Wege auf Straßen; am unmarkierten Steig bei der Roten Wand ist im Winter erhöhte Vorsicht geboten; Weg 2 (Rote-Wand-Tour) beim Aufstieg und 3 (Hintereggertour) beim Abstieg; digitale Navigation empfohlen.
  • Ausgangspunkt: Bahnhof von Liezen.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Ab hier folgen wir einem schmalen, kaum markierten Steig bergauf. Nahe am Abbruch der Roten Wand führt dieser leicht abwärts und mündet in eine Forststraße, der wir links folgen. Über einen breiteren Gehweg und schließlich auf Asphalt gelangen wir zurück ins Siedlungsgebiet und zum Bahnhof.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Steiermark

