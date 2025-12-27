Sonne und Ausblick über dem schönen Ennstal

Auch wenn kein eindeutiger Aussichtspunkt oder Gipfel vorhanden ist, eröffnen lichte Waldpassagen immer wieder abwechslungsreiche Blicke auf Liezen und die umliegende Berglandschaft. Diese ruhige Einstiegsrunde bietet erste Einblicke in das abwechslungsreiche Wandergebiet rund um die Stadt und macht Lust auf weitere Touren im Jahr 2026 – etwa auf den Nazogl über die Hinteregger Alm.