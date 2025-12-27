Sonne und Ausblick über dem schönen Ennstal

Die sonnseitige Wanderung zur Roten Wand verbindet Stadt- und Naturerlebnis – einen herrlichen Einblick ins vielseitige Wandergebiet rund um Liezen geben Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti mit dieser abwechslungsreichen Tour.
Die Rundwanderung zur Roten Wand oberhalb von Liezen verläuft auf der sonnseitigen Talseite und eignet sich aktuell besonders gut für eine Winterwanderung. Der hohe Anteil an Asphaltwegen sorgt dafür, dass die Strecke überwiegend trocken und eisfrei begehbar ist.
Auch wenn kein eindeutiger Aussichtspunkt oder Gipfel vorhanden ist, eröffnen lichte Waldpassagen immer wieder abwechslungsreiche Blicke auf Liezen und die umliegende Berglandschaft. Diese ruhige Einstiegsrunde bietet erste Einblicke in das abwechslungsreiche Wandergebiet rund um die Stadt und macht Lust auf weitere Touren im Jahr 2026 – etwa auf den Nazogl über die Hinteregger Alm.
Wer mag, verbindet die Wanderung mit einem Besuch von Liezen, das mit einer Vielzahl an Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten aufwartet.
Fazit: eine kleine, feine Öffi-Tour mit Stadtflair.
Wir starten am Bahnhof in Liezen und folgen der Hauptstraße durch die Stadt bis zum Rathausplatz mit einer Wanderübersichtstafel. Kurz weiter auf der Hauptstraße, dann links in die Ausseer Straße und gleich darauf rechts in die Pfarrgasse. Leicht bergauf durchs Siedlungsgebiet, vorbei am Schwimmbad, an der nächsten Kreuzung rechts.
Über einen schmalen Steig, vorbei an der alten Mühle, erreichen wir die Höhenstraße und den Hirschriegelweg Richtung Gasthaus Zierer. Die Asphaltstraße führt durch Wald und Wiesen bergauf, weiter auf einer Schotterstraße bis zur Abzweigung „Rote Wand“.
Ab hier folgen wir einem schmalen, kaum markierten Steig bergauf. Nahe am Abbruch der Roten Wand führt dieser leicht abwärts und mündet in eine Forststraße, der wir links folgen. Über einen breiteren Gehweg und schließlich auf Asphalt gelangen wir zurück ins Siedlungsgebiet und zum Bahnhof.
