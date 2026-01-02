Ozempic-Hype nimmt kein Ende: Hollywood halbiert

Von wegen Body-Positivity: Hollywood halbiert sich. Wo einst Kurven war, herrscht jetzt Kontur. Kilos fallen schneller als Überzeugungen, Ideale wiegen plötzlich weniger als der nächste Red-Carpet-Moment. Wir zeigen, warum der Gewichtsverlust kein Zufall ist und wer dabei seine eigenen Fans verrät.