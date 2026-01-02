Kilos purzeln

Ozempic-Hype nimmt kein Ende: Hollywood halbiert

Adabei-TV Clips
02.01.2026 10:23
0 Kommentare

Von wegen Body-Positivity: Hollywood halbiert sich. Wo einst Kurven war, herrscht jetzt Kontur. Kilos fallen schneller als Überzeugungen, Ideale wiegen plötzlich weniger als der nächste Red-Carpet-Moment. Wir zeigen, warum der Gewichtsverlust kein Zufall ist und wer dabei seine eigenen Fans verrät.

Weitere Videos
Unsere Stars rund um Lilian Klebow feierten mit Vorsätzen und Traditionen ins neue Jahr hinein.
Prosit 2026
Diese Vorsätze und Bräuche haben unsere Stars
Adabei Österreich
Rückblick auf 2025
VIP-Liebesdramen: Zwischen Herzschmerz & Happy End
Adabei-TV Clips
VIP-Skandale 2025
Rückblick: Diese Aufreger erschütterten Hollywood
Adabei-TV Clips
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf