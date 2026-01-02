Kärntner Rookie fährt für Altmeister Baumschlager

Maximilian Lichtenegger (21) wechselte zum Team von Altstar Raimund Baumschlager, will heuer national und international Erfahrungen sammeln. Bei der Jänner Rallye wartet Schnee.
Genau 45 Jahre trennen Raimund Baumschlager (66) und Maxi Lichtenegger (21) – die Leidenschaft für den Rallyesport eint die beiden. Der 13-fache Staatsmeister nahm den Lavanttaler unter seine Fittiche. „Wir hatten schon im Februar 2025 einen Test mit dem BRR-Team. Viele haben mir zu dem Wechsel geraten“, sagt Lichtenegger, der im Vorjahr noch fürs Rallye-Team Waldherr an den Start gegangen war.
Ich versuche, jeden Tipp von Raimund aufzunehmen – die Strukturen im Team sind viel professioneller.
Maximilian Lichtenegger, Rallye-Talent
Das neue Rallye-Jahr startet für den jungen Kärntner am Freitag mit Co-Pilot Bernie Ettel bei der Jänner-Rallye auf Schnee. Im Vorjahr hatte Maxi in der Zweirad-Wertung schon mit Bestzeiten für Furore gesorgt, schoss da aber oft übers Ziel hinaus. „Ich versuche, jeden Tipp von Raimund aufzunehmen – die Strukturen im Team sind viel professioneller“, sagt Lichtenegger.
Wie im Vorjahr will er auch heuer international antreten – in der heimischen Meisterschaft soll es Starts aber nur bei ausgewählten Events geben. Dass er die Heimrallye im Lavanttal sogar auslässt, ist wahrscheinlich. Lichtenegger: „Der Jahresplan steht noch nicht ganz. In erster Linie will ich Erfahrungen sammeln und viele Kilometer fahren.“
Kärntner Co-Pilot um dritten Sieg
Ganz vorne greift BRR-Teamkollege Michi Lengauer (OÖ) mit seinem Lavanttaler „Co“ Jürgen Rausch nach dem dritten Triumph bei der Jänner-Rallye in Folge. „Die internationale Konkurrenz ist aber stark“, betont Lengauer. Mit Mads Östberg (Nor) ist ein erfahrender WM-Pilot am Start, mit Romet Jürgenson (Est) ein Top-Rookie. In der Staatsmeisterschaft führt der Weg zum Titel wieder über Simon Wagner (OÖ).
Weitere Kärntner am Start sind Thomas Traußnig mit einem Peugeot 208 Rally4 in der Zweiradwertung sowie Co-Pilotin Ilka Minor an der Seite von Johannes Keferböck im Toyota Yaris Rally2.
