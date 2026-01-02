Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rallye-Jahr startet

Kärntner Rookie fährt für Altmeister Baumschlager

Kärnten
02.01.2026 08:58
Im Renault Clio des Teams von Raimund Baumschlager (li. ob.) hat Maxi Lichtenegger (re. ob.) auf ...
Im Renault Clio des Teams von Raimund Baumschlager (li. ob.) hat Maxi Lichtenegger (re. ob.) auf Schnee getestet – ab heute wird’s bei der Jänner-Rallye ernst.(Bild: GEPA)

Maximilian Lichtenegger (21) wechselte zum Team von Altstar Raimund Baumschlager, will heuer national und international Erfahrungen sammeln.  Bei der Jänner Rallye wartet Schnee.

0 Kommentare

Genau 45 Jahre trennen Raimund Baumschlager (66) und Maxi Lichtenegger (21) – die Leidenschaft für den Rallyesport eint die beiden. Der 13-fache Staatsmeister nahm den Lavanttaler unter seine Fittiche. „Wir hatten schon im Februar 2025 einen Test mit dem BRR-Team. Viele haben mir zu dem Wechsel geraten“, sagt Lichtenegger, der im Vorjahr noch fürs Rallye-Team Waldherr an den Start gegangen war.

Zitat Icon

Ich versuche, jeden Tipp von Raimund aufzunehmen – die Strukturen im Team sind viel professioneller.

Maximilian Lichtenegger, Rallye-Talent

Das neue Rallye-Jahr startet für den jungen Kärntner am Freitag mit Co-Pilot Bernie Ettel bei der Jänner-Rallye auf Schnee. Im Vorjahr hatte Maxi in der Zweirad-Wertung schon mit Bestzeiten für Furore gesorgt, schoss da aber oft übers Ziel hinaus. „Ich versuche, jeden Tipp von Raimund aufzunehmen – die Strukturen im Team sind viel professioneller“, sagt Lichtenegger.

Im Vorjahr machte Lichtenegger seine erste volle Rallye-Saison fürs Team Waldherr.
Im Vorjahr machte Lichtenegger seine erste volle Rallye-Saison fürs Team Waldherr.(Bild: GEPA)

Wie im Vorjahr will er auch heuer international antreten – in der heimischen Meisterschaft soll es Starts aber nur bei ausgewählten Events geben. Dass er die Heimrallye im Lavanttal sogar auslässt, ist wahrscheinlich. Lichtenegger: „Der Jahresplan steht noch nicht ganz. In erster Linie will ich Erfahrungen sammeln und viele Kilometer fahren.“

Kärntner Co-Pilot um dritten Sieg
Ganz vorne greift BRR-Teamkollege Michi Lengauer (OÖ) mit seinem Lavanttaler „Co“ Jürgen Rausch nach dem dritten Triumph bei der Jänner-Rallye in Folge. „Die internationale Konkurrenz ist aber stark“, betont Lengauer. Mit Mads Östberg (Nor) ist ein erfahrender WM-Pilot am Start, mit Romet Jürgenson (Est) ein Top-Rookie. In der Staatsmeisterschaft führt der Weg zum Titel wieder über Simon Wagner (OÖ).

Weitere Kärntner am Start sind Thomas Traußnig mit einem Peugeot 208 Rally4 in der Zweiradwertung sowie Co-Pilotin Ilka Minor an der Seite von Johannes Keferböck im Toyota Yaris Rally2. 

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
191.514 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
189.316 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
166.990 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Kärnten
Rallye-Jahr startet
Kärntner Rookie fährt für Altmeister Baumschlager
Gut für Wintersportler
Sonne, Eiseskälte und Schnee: So wird das Wetter
Paar stürzte ab
Tragödie in Osttirol: Rodelpartie endet tödlich!
Krone Plus Logo
Nach VfGH-Urteil
Windkraftfrage Kärnten: Sturm oder laues Lüftchen?
Stadtgerücht 2026
Scharf und knackig: Sie machen Alltag zur Satire
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf