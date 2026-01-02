Kärntner Rookie fährt für Altmeister Baumschlager

Genau 45 Jahre trennen Raimund Baumschlager (66) und Maxi Lichtenegger (21) – die Leidenschaft für den Rallyesport eint die beiden. Der 13-fache Staatsmeister nahm den Lavanttaler unter seine Fittiche. „Wir hatten schon im Februar 2025 einen Test mit dem BRR-Team. Viele haben mir zu dem Wechsel geraten“, sagt Lichtenegger, der im Vorjahr noch fürs Rallye-Team Waldherr an den Start gegangen war.