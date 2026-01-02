„Frech!“ Kritik nach Disqualifikation bei Tournee

Dass sich der Slowene Timi Zajc auch beim zweiten Bewerb der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen nicht an die Regeln gehalten hatte, sorgte für Kopfschütteln im Skisprung-Zirkus. „Das ist ein Denkzettel für ihn. Ich finde es frech – und das nicht im positiven Sinne“, schimpfte etwa der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt.
Für Timi Zajc, der als einer der Co-Favoriten gehandelt worden war, ist die Tournee nach seiner zweiten Disqualifikation vorbei. Neuerlich erkannte die FIS ein Vergehen bei der Anzuglänge. „In Oberstdorf hatte ich ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber ich habe absolut überhaupt kein Verständnis für das, was hier passiert ist“, kritisierte Eurosport-Experte Martin Schmitt den Slowenen.
Nach seinem zweiten Vergehen erhielt Zajc die Rote Karte. Heißt: Bei den weiteren Tournee-Springen in Innsbruck und Bischofshofen muss der Topspringer zuschauen.
Nicht die einzige Disqualifikation
Die Kontrolleure stellten in Garmisch-Partenkirchen nicht nur bei Zajc Regelverstöße fest. Mit dem US-Amerikaner Jason Colby und dem Türken Fatih Arda Ipcioglu wurden zwei weitere Athleten aus dem Wettbewerb genommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.