„Frech!“ Kritik nach Disqualifikation bei Tournee

Für Timi Zajc, der als einer der Co-Favoriten gehandelt worden war, ist die Tournee nach seiner zweiten Disqualifikation vorbei. Neuerlich erkannte die FIS ein Vergehen bei der Anzuglänge. „In Oberstdorf hatte ich ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber ich habe absolut überhaupt kein Verständnis für das, was hier passiert ist“, kritisierte Eurosport-Experte Martin Schmitt den Slowenen.