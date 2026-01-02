Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stellt ein Ultimatum

Blutige Proteste: Trump droht Iran mit Eingreifen

Außenpolitik
02.01.2026 10:04

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran ein mögliches Eingreifen der Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt, sollten die iranischen Behörden gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. „Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit“, schrieb Trump am Freitag auf seinem Onlinedienst Truth Social und unterstrich damit seine Entschlossenheit.

0 Kommentare

Die Proteste im Iran hatten am vergangenen Sonntag begonnen, als Besitzer kleiner Geschäfte gegen die hohe Inflation und den dramatischen Wertverfall der Währung demonstrierten.

Laut iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen sind bei den seitdem landesweit andauernden Unruhen bereits mehrere Menschen getötet worden.

Trump richtete eine recht eindeutige Botschaft an Teheran.
Trump richtete eine recht eindeutige Botschaft an Teheran.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Bevölkerung in Teheran stark belastet
Die iranische Regierung reagierte auf die Unruhen mit dem Vorschlag eines Dialogs mit Vertretern von Gewerkschaften und Händlern. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist angespannt: Westliche Sanktionen, eine Inflationsrate von über 40 Prozent sowie die Folgen von Luftangriffen Israels und der USA im Juni des Vorjahres belasten die Bevölkerung und die politische Führung in Teheran stark.

Lesen Sie auch:
Ein vom Weißen Haus zur Verfügung gestelltes Foto zeigt US-Präsident Donald Trump (links) und ...
Kriegseintritt der USA
Trump: Irans Atomanlagen vollkommen zerstört
22.06.2025

Analysten sehen in Trumps Warnung eine klare Botschaft an die iranische Regierung, zugleich aber auch einen Versuch, die internationale Aufmerksamkeit auf die innenpolitische Krise im Iran zu lenken. Die Situation bleibt angespannt, während die Proteste im ganzen Land weitergehen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
IranTeheranUSA
InflationUnruhenRegierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Außenpolitik
Fleckerlteppich adé?
Minister will einheitliche Regeln bei Kindergärten
Stellt ein Ultimatum
Blutige Proteste: Trump droht Iran mit Eingreifen
Nächste Machthaberin?
Geheime Erbin Kims tritt erstmals ins Rampenlicht
Historischer Umbruch
Expertin: Politik in „kollektiver Ratlosigkeit“
CIA zweifelt massiv
Moskau übergibt „Beweise“ für Putin-Angriff an USA
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine