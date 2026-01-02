Blutige Proteste: Trump droht Iran mit Eingreifen

Bevölkerung in Teheran stark belastet

Die iranische Regierung reagierte auf die Unruhen mit dem Vorschlag eines Dialogs mit Vertretern von Gewerkschaften und Händlern. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist angespannt: Westliche Sanktionen, eine Inflationsrate von über 40 Prozent sowie die Folgen von Luftangriffen Israels und der USA im Juni des Vorjahres belasten die Bevölkerung und die politische Führung in Teheran stark.