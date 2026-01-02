Arbeitslosenzahlen im Dezember erneut gestiegen

Die Zahl der Menschen ohne Arbeit hat sich in Österreich zum Jahresende erneut erhöht. Ende Dezember 2025 waren 434.572 Personen arbeitslos oder in Schulungen beim Arbeitsmarktservice (AMS) – das entspricht einem Anstieg von 2,0 Prozent oder 8560 Personen gegenüber dem Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg damit auf 8,4 Prozent, wie das Arbeits- und Sozialministerium am Freitag mitteilte.