Das Scharia-Verbot als reine Symbolpolitik

Bei der ins Haus stehenden Klausur der Parteichefs der Koalitionsparteien will die ÖVP also auch ein Scharia-Verbot anregen. Angekündigt hat dies Bundeskanzler Stocker, indem er erklärte, er sei nicht bereit, die Geltung der Scharia hierzulande auch nur in irgendeinem Teilbereich zu akzeptieren. Diese sei die Rechtsordnung für einen Gottesstaat und mit unseren Wertvorstellungen unvereinbar.
EINERSEITS wäre man geneigt, spontan zu sagen: Gut gebrüllt, Löwe. Denn das sei ja das Minimum an Integration, dass Menschen, die in unser Land als Schutzsuchende kommen, unsere Rechtsordnung vorbehaltlos akzeptieren.
ANDERERSEITS ist es überaus beunruhigend, dass ein Urteil nach Scharia im Vorjahr auch in Österreich – wenn auch nur auf zivilrechtlicher Ebene – von unserer Justiz bestätigt wurde. Und in anderen Ländern, wie etwa England, gibt es bereits immer öfter Verfahren, in denen die Scharia das traditionelle europäische Recht ersetzt.
Und grundsätzlich stellt sich die Frage, ob dies nicht ähnlich wie das Kopftuchverbot in erster Linie wieder nur eine migrationskritische Maßnahme mit Symbolcharakter bleibt, die die Probleme nicht wirklich löst. Diese bestehen nämlich darin, dass in den muslimischen Parallelgesellschaften von Zwangsehen bis zu Genitalverstümmelungen und Ehrenmorden Sitten und Gebräuche existieren, die genauso wie die Scharia mit unseren Werten unvereinbar sind.
