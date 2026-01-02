45-jährige Venus Williams schreibt Geschichte

Vorbereiten will sich Venus Williams auf ihre 22. Teilnahme bei den Australian Open bei einem Turnier in Hobart. Sie war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden.