Steht Wechsel bevor?

Topklub macht bei ÖFB-Kicker Xaver Schlager Ernst

Fußball International
02.01.2026 10:16
Xaver Schlager
Xaver Schlager(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Juventus Turin macht Ernst: Der italienische Rekordmeister intensiviert seine Bemühungen im Tauziehen um ÖFB-Kicker Xaver Schlager, dessen Vertrag in Leipzig im Sommer ausläuft!

Wie der „Corriere dello Sport“ berichtet, will Juventus den Transfer von Xaver Schlager so schnell wie möglich fixieren. Der 28-jährige Leipzig-Profi gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti, der seinen Kader für die zweite Saisonhälfte aufstocken will. Geschäftsführer Damien Comolli führte bereits persönlich die Gespräche mit Leipzig in Hinblick auf einen Transfer im Jänner.

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti(Bild: EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA)

Zwar könnte der Mittelfeldspieler im Sommer kostenlos nach Italien ziehen, die Bianconeri drängen jedoch auf einen Wintertransfer. Juventus liegt nach 17 Runden mit 32 Punkten nur auf Platz fünf in der Serie-A-Tabelle.

Leipzig hofft noch auf Ja-Wort
Doch auch Leipzig will noch ein Wörtchen mitreden. Seit Monaten möchte der deutsche Bundesligist mit Schlager über den Sommer hinaus verlängern. „Intern wird der Nationalspieler sehr geschätzt, der Klub hofft weiterhin auf sein Ja-Wort“, schreibt die „Bild“.

