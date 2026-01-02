Topklub macht bei ÖFB-Kicker Xaver Schlager Ernst

Wie der „Corriere dello Sport“ berichtet, will Juventus den Transfer von Xaver Schlager so schnell wie möglich fixieren. Der 28-jährige Leipzig-Profi gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti, der seinen Kader für die zweite Saisonhälfte aufstocken will. Geschäftsführer Damien Comolli führte bereits persönlich die Gespräche mit Leipzig in Hinblick auf einen Transfer im Jänner.