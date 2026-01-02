Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fenster zerstört

Mit Waffe hantiert, Schuss trifft Kinderzimmer

Burgenland
02.01.2026 10:37
Der Schuss traf ein Kinderzimmerfenster, indem ein fünfjähriges Mädchen schlief. Es wurde ...
Der Schuss traf ein Kinderzimmerfenster, indem ein fünfjähriges Mädchen schlief. Es wurde glücklicherweise nicht verletzt. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)

Das hätte schlimm enden können: Ein 31-jähriger Mann hatte im burgenländischen Oberwart zu Silvester offenbar zu tief ins Glas geschaut und präsentierte bei einem Videoanruf stolz seine Waffen. Plötzlich lösten sich mehrere Schüsse. Ein Projektil schlug dabei in das Fenster eines Kinderzimmers im Nachbarhaus ein ...

0 Kommentare

Was ein missbräuchlicher Umgang mit Waffen anrichten kann, zeigte sich in der Silvesternacht bei einem 31-Jährigen. Laut eigenen Angaben hatte der Mann nach „starkem Alkoholkonsum“ um 5 Uhr früh die geniale Idee, bei einem Videoanruf seinen Freunden seine Waffe zu präsentieren und hielt sie protzig in die Kamera.

Schuss traf Fenster von Kinderzimmer
Dabei hantierte er unbedacht herum – plötzlich lösten sich vier Schüsse. Ein Projektil traf ein Einfamilienhaus in etwa 150 Metern Entfernung und schlug genau in das Fenster eines Kinderzimmers ein, hinter dem ein fünfjähriges Mädchen schlief. Der Vater gab gegenüber der Polizei an, den Knall gehört zu haben, ahnte aber offenbar nicht, dass es ein Schuss war, der das Fenster seines Kindes traf.

Lesen Sie auch:
Mit einer Geschichte über einen Böller wollte der Pensionist am Neujahrstag offenbar die Ärzte ...
Böller-Lüge flog auf
Pensionist angeschossen: Ärzte trauten Augen nicht
02.01.2026
Hülsen vor seiner Tür
Innviertler ballerte mit Pistole auf Fahrzeuge
02.01.2026
Schockierende Bilanz
Abgerissene Finger, hunderte Brände und ein Toter
01.01.2026

Waffenverbot ausgesprochen
Erst am nächsten Morgen entdeckte er das zersplitterte Glas und erstattete sofort Anzeige. Die Aktion hätte tragisch ausgehen können: Das Kind blieb aber glücklicherweise unverletzt. Die Polizei konnte den 31-Jährigen rasch ausforschen, stellte sich am Donnerstagnachmittag bei ihm ein und erließ ein vorläufiges Waffenverbot; außerdem wird er angezeigt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-1° / 5°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-3° / 3°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-3° / 4°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-3° / 3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-3° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
294.862 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
192.487 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
190.684 mal gelesen
Archivbild
Mehr Burgenland
Forderung der FPÖ
Tag der Sicherheit: Wunsch nach Comeback
Neue Ausbildung
Führerschein für die Künstliche Intelligenz
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Asbest im Schotter
Krebsgefahr: Vier Steinbrüche geschlossen
Bilanz von Silvester
Der Start ins neue Jahr blieb ohne grobe Schäden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf