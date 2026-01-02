Mit Waffe hantiert, Schuss trifft Kinderzimmer

Schuss traf Fenster von Kinderzimmer

Dabei hantierte er unbedacht herum – plötzlich lösten sich vier Schüsse. Ein Projektil traf ein Einfamilienhaus in etwa 150 Metern Entfernung und schlug genau in das Fenster eines Kinderzimmers ein, hinter dem ein fünfjähriges Mädchen schlief. Der Vater gab gegenüber der Polizei an, den Knall gehört zu haben, ahnte aber offenbar nicht, dass es ein Schuss war, der das Fenster seines Kindes traf.