„Die USA fühlen sich uneingeschränkt verpflichtet“

Kreml: „Kein Durchbruch“ bei Verhandlungen

Für die Zeit nach einem möglichen Ende des Kriegs in der Ukraine brauche man auf jeden Fall sehr starke Sicherheitsgarantien. „Damit Putin weiß: Wenn ich es noch einmal versuche, wird die Reaktion verheerend sein.“ Die jüngsten Gespräche in Miami zwischen Vertreterinnen und Vertretern der USA und Russlands sind laut Kremlsprecher Dmitri Peskow kein Durchbruch. Man erwarte nun eine Fortsetzung auf Ebene von Fachleuten.