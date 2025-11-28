Google lässt Beschwerde gegen Microsoft fallen

Die Google-Mutter Alphabet lässt ihre Kartellbeschwerde bei der Europäischen Union gegen ihren Rivalen Microsoft wegen dessen Cloud-Geschäftspraktiken fallen. Das US-Unternehmen reagiert damit nach Angaben vom Freitag auf die Entscheidung der EU-Behörden, eine eigene Untersuchung dazu auf den Weg zu bringen.
Die für das europäische Cloud-Geschäft bei Google zuständige Managerin Giorgia Abeltino sagte, ihr Unternehmen werde weiterhin mit Politikern, Kunden und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um sich für einen offenen Cloud-Markt einzusetzen.
Die EU-Kommission prüft derzeit, ob bestimmte Eigenheiten des Cloud-Geschäfts dazu führen, dass Microsoft und Amazon ihre Marktmacht ausbauen. Die Untersuchung soll in einem Jahr abgeschlossen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.