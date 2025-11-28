Google lässt Beschwerde gegen Microsoft fallen

Die Google-Mutter Alphabet lässt ihre Kartellbeschwerde bei der Europäischen Union gegen ihren Rivalen Microsoft wegen dessen Cloud-Geschäftspraktiken fallen. Das US-Unternehmen reagiert damit nach Angaben vom Freitag auf die Entscheidung der EU-Behörden, eine eigene Untersuchung dazu auf den Weg zu bringen.