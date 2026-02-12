Eisenstadt als Klima-Vorbild für andere Städte

Bereits 19 Gebäude im Besitz der Landeshauptstadt sind mit Photovoltaik am Dach ausgerüstet. Die Stadt erzeugt mit diesen Anlagen nach eigenen Angaben über eine Million Kilowattstunden Strom, der nicht nur der Bewirtschaftung städtischer Gebäude dient, sondern auch an E-Tankstellen wieder abgegeben wird. Diese Maßnahme ist nur eines der Beispiele für den „Klimafahrplan Eisenstadt 2040“, der von der Stadt, der Forschung Burgenland und dem Austrian Institute of Technology (AIT) erarbeitet wurde.