Eisenstadt als Klima-Vorbild für andere Städte

Zusammen mit der Forschung Burgenland wurde ein Fahrplan in die Zukunft erstellt. Erste Maßnahmen wurden schon umgesetzt.
Bereits 19 Gebäude im Besitz der Landeshauptstadt sind mit Photovoltaik am Dach ausgerüstet. Die Stadt erzeugt mit diesen Anlagen nach eigenen Angaben über eine Million Kilowattstunden Strom, der nicht nur der Bewirtschaftung städtischer Gebäude dient, sondern auch an E-Tankstellen wieder abgegeben wird. Diese Maßnahme ist nur eines der Beispiele für den „Klimafahrplan Eisenstadt 2040“, der von der Stadt, der Forschung Burgenland und dem Austrian Institute of Technology (AIT) erarbeitet wurde.
Orientierung und Planungssicherheit
Das Konzept wurde im Gemeinderat von ÖVP, SPÖ und Grünen beschlossen und soll den Rahmen für Eisenstadts Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2040 bilden. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) ist zuversichtlich: „Damit schaffen wir Orientierung, Verbindlichkeit und Planungssicherheit.“ Dass künftige Stadtregierungen den Plan aufheben könnten, davon gehe er nicht aus, da er in enger Zusammenarbeit mit Forschung und lokalen Akteuren erarbeitet wurde.
Neben der Photovoltaik werde auch die Umstellung auf klimafreundlichere Heizungssysteme vorangetrieben. Die Mobilitätsoll nachhaltiger werden: Stadtbusse sollen mit eigenem Strom fahren, Rad- und Fußwege werden ausgebaut. Die Abfallwirtschaft wird nachhaltiger, etwa mit einer Biogasanlage am Bauhof, die das öffentliche Netz speisen soll.
Dazu kommen kleinere Maßnahmen wie weniger Versiegelung, Entsiegelung und Begrünungsmaßnahmen. Steiner: „So kann Eisenstadt auch Vorbild für andere Städte werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.