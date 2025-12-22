US-Schauspieler James Ransone (46) ist tot

Ransone hatte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hinterlässt seine Ehefrau Jamie McPhee und die beiden gemeinsamen Kinder, Sohn Jack (6) und Tochter Violet (4). McPhee hat sich bereits auf Instagram zu Wort gemeldet und ein Foto aus glücklichen Zeiten gepostet. Darauf sind die beiden zu sehen, als sie schwanger war. „(...) Du hast mir gesagt: Ich muss mehr so sein wie du, und du musst mehr so sein wie ich – und du hattest so recht. Danke für die größten Geschenke meines Lebens: dich, Jack und Violet. Wir sind für immer“, schrieb sie dazu.



Hier kommen Sie zu dem Instagram-Beitrag.