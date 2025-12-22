US-Schauspieler James Ransone (46) ist tot

US-Schauspieler James Ransone ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Er war unter anderem aus der Erfolgsserie „The Wire“ und dem Horrorfilm „Es: Teil 2“ bekannt. Ransone hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder (6, 4).
Laut US-Medienberichten wurde die Polizei zu Ransones Wohnhaus in Los Angeles gerufen. Dort fand sie den Schauspieler leblos auf. Der zuständige Gerichtsmediziner stufte den Tod als Suizid ein. Der bekannte Schauspieler hatte öfters über seine schwere Vergangenheit gesprochen. Er berichtete etwa, als Zwölfjähriger von einem Lehrer mehrere Monate lang sexuell missbraucht worden zu sein. Zudem sei er drogenabhängig gewesen, bis ihm 2006 der Ausstieg gelang. Laut eigener Aussage ging er dann auch rechtlich gegen den Lehrer vor.
Ransone hatte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hinterlässt seine Ehefrau Jamie McPhee und die beiden gemeinsamen Kinder, Sohn Jack (6) und Tochter Violet (4). McPhee hat sich bereits auf Instagram zu Wort gemeldet und ein Foto aus glücklichen Zeiten gepostet. Darauf sind die beiden zu sehen, als sie schwanger war. „(...) Du hast mir gesagt: Ich muss mehr so sein wie du, und du musst mehr so sein wie ich – und du hattest so recht. Danke für die größten Geschenke meines Lebens: dich, Jack und Violet. Wir sind für immer“, schrieb sie dazu.
Hier kommen Sie zu dem Instagram-Beitrag.
Danke für die größten Geschenke meines Lebens: dich, Jack und Violet. Wir sind für immer.
Ransones Ehefrau Jamie McPhee
Laut einem Eintrag der lokalen Gerichtsmedizin starb Ransone am Freitag. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei in Los Angeles mit.
Der zweifache Familienvater war zwei Jahrzehnte lang Teil der Film- und Serienwelt. Zunächst hatte er vor allem kleine Rollen, 2003 gelang ihm als Ziggy Sobotka in der beliebten Serie „The Wire“ der Durchbruch. Zuletzt spielte er vor allem in Horrorfilmen mit, etwa in „Es: Kapitel 2“ und „The Black Phone“ sowie im Thriller „Poker Face“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.