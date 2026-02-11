Insider: ByteDance entwickelt eigenen KI-Chip

ByteDance will 2026 rund 22 Milliarden Dollar in KI investieren

Die Verhandlungen mit dem südkoreanischen Techriesen umfassen einem der Insider zufolge auch den Zugang zu Speicherchips. Diese sind wegen des weltweiten Ausbaus der KI-Infrastruktur derzeit knapp, was eine Vereinbarung für ByteDance besonders attraktiv machen würde. Die Produktion könnte schrittweise auf bis zu 350.000 Chips hochgefahren werden.