Insider: ByteDance entwickelt eigenen KI-Chip

Der chinesische TikTok-Mutterkonzern ByteDance arbeitet Insidern zufolge an einem eigenen Chip für Künstliche Intelligenz (KI) und verhandelt mit Samsung Electronics über die Produktion. Ziel sei es, sich die Versorgung mit leistungsfähigen Prozessoren zu sichern.
ByteDance wolle noch in diesem Jahr mindestens 100.000 Einheiten des Chips produzieren lassen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ziel sei, bis Ende März erste Musterexemplare zu erhalten. Ein Sprecher des Unternehmens bezeichnete die Informationen über das interne Chipprojekt als unzutreffend, ohne Details zu nennen. Samsung lehnte eine Stellungnahme ab.
ByteDance will 2026 rund 22 Milliarden Dollar in KI investieren
Die Verhandlungen mit dem südkoreanischen Techriesen umfassen einem der Insider zufolge auch den Zugang zu Speicherchips. Diese sind wegen des weltweiten Ausbaus der KI-Infrastruktur derzeit knapp, was eine Vereinbarung für ByteDance besonders attraktiv machen würde. Die Produktion könnte schrittweise auf bis zu 350.000 Chips hochgefahren werden.
Das Projekt mit dem Codenamen „SeedChip“ ist Teil der ByteDance-Strategie, Ressourcen in die KI-Entwicklung zu lenken – von Halbleitern bis hin zu großen Sprachmodellen. Der Konzern wolle in diesem Jahr umgerechnet rund 22 Milliarden Dollar (18,5 Milliarden Euro) für Anschaffungen im KI-Bereich ausgeben, sagte ein Insider.
Für chinesische Technologieunternehmen hat die Entwicklung eigener Halbleiter durch die US-Exportbeschränkungen für moderne Chips an Dringlichkeit gewonnen. Zudem versuchen auch US-Konkurrenten wie Google, Amazon und Microsoft, durch die Entwicklung eigener KI-Chips ihre Abhängigkeit vom Marktführer Nvidia zu verringern. In China sind Rivalen wie Alibaba und Baidu bei der Chipentwicklung bereits weiter fortgeschritten.
