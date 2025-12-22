Einbrecher plündern acht Baucontainer neben Straße

Auf Beutetour gingen unbekannte Einbrecher am Wochenende in Osttirol: Die Täter hatten Baucontainer und die darin gelagerten Maschinen im Visier. Nicht weniger als acht Container, die direkt neben der Felbertauernstraße stehen, wurden regelrecht geplündert. Der Schaden dürfte enorm sein!
Schauplatz der Beutetour war der Ortsteil Gruben in Matrei in Osttirol. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend räumten die Einbrecher nicht weniger als acht Baucontainer leer, die neben der Felbertauernstraße stehen.
Schlagbohrer, Motorsägen und Co. futsch
„Gestohlen wurde eine große Anzahl von Maschinen wie Schlagbohrer, Motorsägen, Winkelschleifer und Co.“ berichtete die Polizei am Montag.
Schlösser gewaltsam aufgebrochen
Die rabiaten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Containern verschafft, indem sie die Schlösser mit Brecheisen oder Winkelschleifer aufbrachen bzw. aufschnitten.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Von den Kriminellen fehlt noch jede Spur. Die Schadenshöhe kann laut den Ermittlern noch nicht genau beziffert werden – sie dürfte aber enorm sein. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Exekutive melden.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer: 059 133/7234.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.