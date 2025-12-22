Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Profis am Werk?

Einbrecher plündern acht Baucontainer neben Straße

Tirol
22.12.2025 10:02
In Matrei in Osttirol schlugen die Einbrecher zu (Symbolbild).
In Matrei in Osttirol schlugen die Einbrecher zu (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Auf Beutetour gingen unbekannte Einbrecher am Wochenende in Osttirol: Die Täter hatten Baucontainer und die darin gelagerten Maschinen im Visier. Nicht weniger als acht Container, die direkt neben der Felbertauernstraße stehen, wurden regelrecht geplündert. Der Schaden dürfte enorm sein!

0 Kommentare

Schauplatz der Beutetour war der Ortsteil Gruben in Matrei in Osttirol. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend räumten die Einbrecher nicht weniger als acht Baucontainer leer, die neben der Felbertauernstraße stehen.

Schlagbohrer, Motorsägen und Co. futsch
„Gestohlen wurde eine große Anzahl von Maschinen wie Schlagbohrer, Motorsägen, Winkelschleifer und Co.“ berichtete die Polizei am Montag.

Schlösser gewaltsam aufgebrochen
Die rabiaten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Containern verschafft, indem sie die Schlösser mit Brecheisen oder Winkelschleifer aufbrachen bzw. aufschnitten.

Lesen Sie auch:
Die unbekannten Täter schlugen in beiden Fällen am Wochenende zu.
Sehr großer Schaden
Einbrecher räumten auf Baustellen Container leer
24.11.2025
Schon über 20 Coups
Tirols Baustellen im Visier von Profi-Einbrechern
06.09.2018

Ermittler hoffen auf Hinweise
Von den Kriminellen fehlt noch jede Spur. Die Schadenshöhe kann laut den Ermittlern noch nicht genau beziffert werden – sie dürfte aber enorm sein. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Exekutive melden.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer: 059 133/7234.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OsttirolMatrei in Osttirol
EinbrecherWochenende
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.995 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.529 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
98.252 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf