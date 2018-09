Tirols Baustellen im Visier von Profi-Einbrechern

Ist hier eine kriminelle Profi-Bande am Werk? Seit Wochen werden in Tirol Baustellencontainer aufgebrochen und sündteure Geräte und Werkzeuge gestohlen. Allein seit Ende Juli wurden über 20 Coups in sechs verschiedenen Gemeinden bekannt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, von den Tätern fehlt aber jede Spur.