Einbrecher räumten auf Baustellen Container leer

Wie die Polizei berichtet, spielten sich beide Fälle am Wochenende ab. In Oberlienz schlugen die Unbekannten zwischen 15 Uhr am Freitag und 6.30 Uhr am Montag zu. Zwei Baustellencontainer wurden aufgebrochen und leer geräumt. Entwendet haben die Unbekannten Werkzeuge wie Akkuschrauber, Akkuflex, Schlagschrauber, Motorsägen, Vermessungslaser und ähnliches. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern.