Sehr großer Schaden

Einbrecher räumten auf Baustellen Container leer

Tirol
24.11.2025 21:00
Die unbekannten Täter schlugen in beiden Fällen am Wochenende zu.
Die unbekannten Täter schlugen in beiden Fällen am Wochenende zu.

Auf Baustellen in Oberlienz und Kitzbühel schlugen am vergangenen Wochenende Einbrecher zu. Sie verschafften sich Zugang zu Containern und entwendeten aus diesen Baumaschinen und Werkzeuge. Der Schaden ist beträchtlich.

Wie die Polizei berichtet, spielten sich beide Fälle am Wochenende ab. In Oberlienz schlugen die Unbekannten zwischen 15 Uhr am Freitag und 6.30 Uhr am Montag zu. Zwei Baustellencontainer wurden aufgebrochen und leer geräumt. Entwendet haben die Unbekannten Werkzeuge wie Akkuschrauber, Akkuflex, Schlagschrauber, Motorsägen, Vermessungslaser und ähnliches. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern. 

Zehntausende Euro Schaden
Ganz ähnliche Schäden spielten sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, auf einer Baustelle in Kitzbühel ab. Auch hier wurden zwei Container aufgebrochen, es fehlen ebenfalls Werkzeuge und Baumaschinen. Der entstandene Schaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
