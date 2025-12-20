Am Tag nach 19. Geburtstag zu Weltcupsieg gerast

Daheim in Kärnten jubelte auch Papa Roman Stary, der einst mit dem FC Kärnten Cupsieger war, mit. Auch Nicole Schmidhofer, die 2017 in St. Moritz WM-Gold geholt hatte, gratulierte von ganzem Herzen. Elina erzählt: „Nici ist mein großes Vorbild. Ich hatte das große Glück, sie vor mehreren Jahren persönlich kennenlernen. Sie hat mich seitdem mit Ratschlägen unterstützt und mir auch meine Ski organisiert, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Ich habe viel von ihr gelernt und kann von ihren Erfahrungen vieles mitnehmen. Sie hatte viele Hindernisse zu überwinden, hat es aber immer wieder zurückgeschafft.