„Lasse mir nicht vorschreiben, Dirndl zu tragen“

Für Karoline Edtstadler stehen die ersten Weihnachten als Landeshauptfrau nach einem stressigen halben Jahr im Amt an. Im großen Interview spricht die Salzburger ÖVP-Landeshauptfrau und Ex-Ministerin über ein halbes Jahr im Amt, den Sparzwang, Forderungen nach mehr Dirndlkleidern – und die Frage, ob die ÖVP reif für eine Frau an der Spitze ist.