„Lasse mir nicht vorschreiben, Dirndl zu tragen“

Für Karoline Edtstadler stehen die ersten Weihnachten als Landeshauptfrau nach einem stressigen halben Jahr im Amt an. Im großen Interview spricht die Salzburger ÖVP-Landeshauptfrau und Ex-Ministerin über ein halbes Jahr im Amt, den Sparzwang, Forderungen nach mehr Dirndlkleidern – und die Frage, ob die ÖVP reif für eine Frau an der Spitze ist.
Der tragische Tod von Landesrat Josef Schwaiger, zwei neue Landesräte in ihrer Regierung, und vor einem Monat demonstrierten 10.000 Salzburger gegen die Einsparungen: Turbulenzen prägten den Start von Karoline Edtstadler (ÖVP) ins Amt der Salzburger Landeshauptfrau. Im großen Interview spricht sie über schwierige erste Monate und unerwartete Diskussionen.
„Krone“: Frau Edtstadler, seit bald einem halben Jahr sind Sie Landeshauptfrau. Haben Sie den Schritt in die Landespolitik angesichts der vielen Turbulenzen schon bereut?
