Capitals beenden Auswärts-Durststrecke in Bozen

Im Schlussabschnitt waren sie die kaltschnäuzigere Mannschaft. Felix Koschek reagierte nach einem Schuss von Maximilian Theirich schnell und traf zum 3:2 (53.). Wiens Toptorschütze Carter Souch legte nach Zuspiel von Leon Wallner nach (57.). Den Schlusspunkt besorgte Jeremy Gregoire ins leere Tor (60.). Im Kampf um einen Top-Ten-Platz und damit ein Ticket für die K.-o.-Phase haben die Wiener ein Spiel mehr in der Hinterhand als Linz.