ICE Hockey League

Capitals beenden Auswärts-Durststrecke in Bozen

Eishockey
20.12.2025 22:15
Die Vienna Capitals können auswärts doch noch gewinnen.
Die Vienna Capitals können auswärts doch noch gewinnen.(Bild: GEPA)

Die Vienna Capitals haben mit ihrem ersten Auswärtssieg seit Ende Oktober Hoffnung im Kampf um einen Platz im Pre-Play-off der ICE Hockey League geschöpft.

Die Wiener setzten sich am Samstag beim HCB Südtirol, dem zweitbesten Heimteam der Liga, überraschend mit 5:2 (1:1,1:1,3:0) durch. Die Caps schlossen als Tabellenelfter nach Punkten zu den zehntplatzierten Black Wings Linz auf. Am Sonntag sind sie bei den Pustertal Wölfen zu Gast.

Caps vor dem Tor eiskalt
Die Capitals hatten zuletzt sieben Auswärtsspiele in Folge nicht gewonnen. Auch in Bozen hatten die Hausherren mehr Torchancen, nutzten ihre 44:23-Überlegenheit an Schüssen aber nicht. Die Wiener glichen durch Randy Gazzola zum 1:1 aus (12.) und gingen im Mitteldrittel durch ein Powerplay-Tor von Zane Franklin erstmals in Führung (26.).

Im Schlussabschnitt waren sie die kaltschnäuzigere Mannschaft. Felix Koschek reagierte nach einem Schuss von Maximilian Theirich schnell und traf zum 3:2 (53.). Wiens Toptorschütze Carter Souch legte nach Zuspiel von Leon Wallner nach (57.). Den Schlusspunkt besorgte Jeremy Gregoire ins leere Tor (60.). Im Kampf um einen Top-Ten-Platz und damit ein Ticket für die K.-o.-Phase haben die Wiener ein Spiel mehr in der Hinterhand als Linz.

Porträt von krone Sport
krone Sport
