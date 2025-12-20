Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Viel riskiert“

Mit Rodel-Weltrekord rein in das Guinness-Buch

Niederösterreich
20.12.2025 22:44
Dem Niederösterreicher Rolf Majcen gelang ein Rodel-Weltrekord
Dem Niederösterreicher Rolf Majcen gelang ein Rodel-Weltrekord(Bild: Rolf Majcen)

Weltrekord für das Guinness-Buch der Rekorde! Der Teesdorfer Rolf Majcen rodelte in der Wildkogelarena Bramberg Neukirchen in Salzburg 210 Kilometer in zwölf Stunden.

0 Kommentare

Bereits im Dezember 2023 hatte Majcen mit der spektakulären Non-Stop-Rodelfahrt vom Gipfel der Marmolada in den Dolomiten bis nach Malga Ciapela den Weltrekord für die Rodelabfahrt mit den meisten Höhenmetern geholt. Jetzt folgt der nächste Coup des Niederösterreichers.

Der Start erfolgt um sieben Uhr bei der Mittelstation der Smaragdbahn bei Bramberg: „In der Früh habe ich bei optimalen Bedingungen viel riskiert, um ordentlich Kilometer zu sammeln.“ Der Jurist fuhr mit hohen Stiefeln mit Profilsohle, um sich vor der Nässe zu schützen. Die Verpflegung erfolgte in der Gondel. Es war nur ein Kleidungswechsel nötig.

Daumen hoch bei Rolf Majcen.
Daumen hoch bei Rolf Majcen.(Bild: Rolf Majcen)

Feuerwerk bei der Talstation
Um 18.36 Uhr kam Majcen auf der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt bei der Talstation der Smaragdbahn in Bramberg nach 210 Kilometern an. Zum Weltrekord wurde ein Feuerwerk gezündet: „Das war alles schon sehr bewegend.“

Der Niederösterreicher gab zwölf Stunden Vollgas.
Der Niederösterreicher gab zwölf Stunden Vollgas.(Bild: Rolf Majcen)

Bodycams für Videoaufzeichnung verwendet
Für die Videoaufzeichnung, die das Guinness-Reglement vorschreibt, verwendete Rolf zwei Bodycams von Axon, Weltmarktführer für Körperkameras, die diese auch zwölf Stunden ohne Unterbrechung aufzeichnen können.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
295.943 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
153.866 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
135.003 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf