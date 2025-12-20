Mit Rodel-Weltrekord rein in das Guinness-Buch

Weltrekord für das Guinness-Buch der Rekorde! Der Teesdorfer Rolf Majcen rodelte in der Wildkogelarena Bramberg Neukirchen in Salzburg 210 Kilometer in zwölf Stunden.
Bereits im Dezember 2023 hatte Majcen mit der spektakulären Non-Stop-Rodelfahrt vom Gipfel der Marmolada in den Dolomiten bis nach Malga Ciapela den Weltrekord für die Rodelabfahrt mit den meisten Höhenmetern geholt. Jetzt folgt der nächste Coup des Niederösterreichers.
Der Start erfolgt um sieben Uhr bei der Mittelstation der Smaragdbahn bei Bramberg: „In der Früh habe ich bei optimalen Bedingungen viel riskiert, um ordentlich Kilometer zu sammeln.“ Der Jurist fuhr mit hohen Stiefeln mit Profilsohle, um sich vor der Nässe zu schützen. Die Verpflegung erfolgte in der Gondel. Es war nur ein Kleidungswechsel nötig.
Feuerwerk bei der Talstation
Um 18.36 Uhr kam Majcen auf der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt bei der Talstation der Smaragdbahn in Bramberg nach 210 Kilometern an. Zum Weltrekord wurde ein Feuerwerk gezündet: „Das war alles schon sehr bewegend.“
Bodycams für Videoaufzeichnung verwendet
Für die Videoaufzeichnung, die das Guinness-Reglement vorschreibt, verwendete Rolf zwei Bodycams von Axon, Weltmarktführer für Körperkameras, die diese auch zwölf Stunden ohne Unterbrechung aufzeichnen können.
