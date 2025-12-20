Einsatz, da Männer am Glocknergipfel Seil verloren

Da war die Freude über den Gipfelsieg wohl ein bisschen zu groß: Am höchsten Berg Österreichs entwischte zwei tschechischen Bergsteigern am Samstag ihr Kletterseil – essenziell für den sicheren Abstieg. Die Männer im Alter von 53 und 29 Jahren wussten sich nicht anders zu helfen, als den Notruf zu wählen. Ein Hubschrauber rückte aus.
Kurz vor 13 Uhr erreichten der 53- und der 29-Jährige den 3798 Meter hohen Gipfel des Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs, und banden sich aus dem Kletterseil. Dabei dürften sie laut Polizei unachtsam gewesen sein: Das Seil machte sich selbstständig und rutschte nordseitig über steiles, teils senkrechtes Gelände in die Tiefe.
Ohne Seil war den beiden Tschechen ein sicherer Abstieg vom winterlichen Gipfel unmöglich. Sie entschieden sich daher dazu, einen Notruf abzusetzen.
Die Polizei in einer Aussendung
Zur Stüdlhütte geflogen
Ein Notarzthubschrauber stieg zu den beiden auf und barg die Männer mittels Tau vom Gipfel. Bei der Stüdlhütte auf 2802 Meter setzte er die Bergsteiger ab. Von dort konnten sie selbstständig und unverletzt ins Tal absteigen.
