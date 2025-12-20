Einsatz, da Männer am Glocknergipfel Seil verloren

Da war die Freude über den Gipfelsieg wohl ein bisschen zu groß: Am höchsten Berg Österreichs entwischte zwei tschechischen Bergsteigern am Samstag ihr Kletterseil – essenziell für den sicheren Abstieg. Die Männer im Alter von 53 und 29 Jahren wussten sich nicht anders zu helfen, als den Notruf zu wählen. Ein Hubschrauber rückte aus.