Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Per Heli gerettet

Einsatz, da Männer am Glocknergipfel Seil verloren

Tirol
20.12.2025 21:28
Die Alpinisten erreichten den Gipfel des Großglockners (3798 Meter), konnten aber nicht mehr ...
Die Alpinisten erreichten den Gipfel des Großglockners (3798 Meter), konnten aber nicht mehr alleine absteigen.(Bild: Hannes Wallner)

Da war die Freude über den Gipfelsieg wohl ein bisschen zu groß: Am höchsten Berg Österreichs entwischte zwei tschechischen Bergsteigern am Samstag ihr Kletterseil – essenziell für den sicheren Abstieg. Die Männer im Alter von 53 und 29 Jahren wussten sich nicht anders zu helfen, als den Notruf zu wählen. Ein Hubschrauber rückte aus.

0 Kommentare

Kurz vor 13 Uhr erreichten der 53- und der 29-Jährige den 3798 Meter hohen Gipfel des Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs, und banden sich aus dem Kletterseil. Dabei dürften sie laut Polizei unachtsam gewesen sein: Das Seil machte sich selbstständig und rutschte nordseitig über steiles, teils senkrechtes Gelände in die Tiefe. 

Ohne Seil war den beiden Tschechen ein sicherer Abstieg vom winterlichen Gipfel unmöglich. Sie entschieden sich daher dazu, einen Notruf abzusetzen.

Zitat Icon

Aufgrund dessen, dass den beiden ein sicherer Abstieg nicht mehr möglich war, setzte einer der Bergsteiger einen Notruf ab.

Die Polizei in einer Aussendung

Zur Stüdlhütte geflogen
Ein Notarzthubschrauber stieg zu den beiden auf und barg die Männer mittels Tau vom Gipfel. Bei der Stüdlhütte auf 2802 Meter setzte er die Bergsteiger ab. Von dort konnten sie selbstständig und unverletzt ins Tal absteigen.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
295.943 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
153.866 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
135.003 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf