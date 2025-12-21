LIVE ab 15.30 Uhr: FSV Mainz gegen FC St. Pauli

Super-G in Val d‘Isere ab 11 Uhr LIVE
Ski-Ticker
15. Spieltag in Deutschlands Bundesliga: Der FSV Mainz 05 empfängt den FC St. Pauli. Wir berichten live (siehe unten). Tipp: Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.
Hier der LIVETICKER:
So gut es für den FSV Mainz im Europacup auch laufen mag, der frischgebackene Conference-League-Achtelfinalist läuft national weiterhin hinterher.
Seit dem 20. September, als man beim FC Augsburg mit 4:1 gewann, ist man sieglos, in der Tabelle ist man mit vier Punkten Abstand zum Vorletzten Letzter.
Ob nach der letztwöchigen Moralinjektion mit dem 2:2-Remis beim FC Bayern München gegen den FC St. Pauli, den Drittletzten, die Trendwende geschafft wird?
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.