See hat nur neun Grad
Weihnachtsschwimmer machen Genf wieder unsicher
Zum traditionellen Genfer Weihnachtsschwimmen, der Coupe de Noël, steigen am vierten Adventwochenende rund 4200 Menschen in den fast neun Grad „warmen“ See.
Am Samstag starteten die ersten 3700 Teilnehmenden, jene der Courses populaires. Zum ersten Mal werden olympische Schwimmer an der ältesten Sportveranstaltung des Westschweizer Kantons teilnehmen, der nunmehr 87. Coupe de Noël von Genf.
Charlotte Bonnet und Jeremy Desplanches sind die Schirmherren dieser Ausgabe und nehmen am Sonntag selbst daran teil. Am Samstag hatte der Genfersee eine Temperatur von 8,71 Grad.
Am Ufer des Englischen Gartens schwammen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wellen von etwa 25 Personen, teils in originellen und tauchsicheren Verkleidungen. Einige legten die vorgeschriebenen 100 Meter als Pilze, Truthahn oder Pirat verkleidet zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.