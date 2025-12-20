Vorteilswelt
See hat nur neun Grad

Weihnachtsschwimmer machen Genf wieder unsicher

Ausland
20.12.2025 21:07
Der Kreativität sind bei der Wahl des Outfits keine Grenzen gesetzt.
Der Kreativität sind bei der Wahl des Outfits keine Grenzen gesetzt.(Bild: EPA/MARTIAL TREZZINI)

Zum traditionellen Genfer Weihnachtsschwimmen, der Coupe de Noël, steigen am vierten Adventwochenende rund 4200 Menschen in den fast neun Grad „warmen“ See.

Am Samstag starteten die ersten 3700 Teilnehmenden, jene der Courses populaires. Zum ersten Mal werden olympische Schwimmer an der ältesten Sportveranstaltung des Westschweizer Kantons teilnehmen, der nunmehr 87. Coupe de Noël von Genf.

Charlotte Bonnet und Jeremy Desplanches sind die Schirmherren dieser Ausgabe und nehmen am Sonntag selbst daran teil. Am Samstag hatte der Genfersee eine Temperatur von 8,71 Grad.

Das Genfer Weihnachtsschwimmen war 1934 eingeführt worden; 2023 wurde es von der Unesco zum ...
Das Genfer Weihnachtsschwimmen war 1934 eingeführt worden; 2023 wurde es von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe der Schweiz erklärt.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Am Ufer des Englischen Gartens schwammen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wellen von etwa 25 Personen, teils in originellen und tauchsicheren Verkleidungen. Einige legten die vorgeschriebenen 100 Meter als Pilze, Truthahn oder Pirat verkleidet zurück.

