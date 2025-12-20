Vorteilswelt
Darunter drei Kinder

Autokollision forderte fünf teils schwer Verletzte

Tirol
20.12.2025 21:13
Ein Bub wurde schwer verletzt und zusammen mit seiner Mutter in die Klinik geflogen.
Ein Bub wurde schwer verletzt und zusammen mit seiner Mutter in die Klinik geflogen.

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagnachmittag im Tiroler Ötztal. Eine vierköpfige deutsche Familie sowie ein einheimisches Mädchen wurden dabei teils schwer verletzt. 

An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt. Eines davon lenkte ein 60-jähriger Deutscher taleinwärts. Im Wagen befanden sich zudem seine Ehefrau und die beiden Kinder im Alter von sieben und drei Jahren. Ihnen entgegen kam ein 55-jähriger Einheimischer mit seiner Tochter (9) an Bord.

In dem Moment geriet der Deutsche im Gemeindegebiet von Längenfeld aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Österreicher versuchte noch, auf die Böschung auszuweichen, konnte eine Kollision beider Autos aber nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab und landeten in einem Feld. 

Der Österreicher versuchte noch, auf die angrenzende Böschung auszuweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden, trotzdem kam es zu einer Kollision.

Die Polizei in einer Aussendung

Zwei Kinder in Krankenhäuser geflogen
Am schwersten verletzt wurde der siebenjährige Sohn der deutschen Familie. Er wurde zusammen mit seiner leicht verletzten Mutter in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Familienvater und die dreijährige Tochter wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams geflogen. Dorthin brachte die Rettung auch die neunjährige Tochter des Österreichers, sie war leicht verletzt. Ihr Vater blieb unverletzt.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
