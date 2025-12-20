Autokollision forderte fünf teils schwer Verletzte

Zwei Kinder in Krankenhäuser geflogen

Am schwersten verletzt wurde der siebenjährige Sohn der deutschen Familie. Er wurde zusammen mit seiner leicht verletzten Mutter in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Familienvater und die dreijährige Tochter wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams geflogen. Dorthin brachte die Rettung auch die neunjährige Tochter des Österreichers, sie war leicht verletzt. Ihr Vater blieb unverletzt.