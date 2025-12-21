Fliege mit dem WM-Pokal aus Istanbul nach Wien!

Fußball verbindet

Lisa-Maria Moosbrugger, Marketing-Director bei Coca Cola Österreich: „Wir haben den Besuch der Trophy Tour spontan nach der WM-Qualifikation möglich gemacht. Für ein voll öffentliches Event war die Vorbereitungszeit zu kurz.“ Josef Pröll, Vorsitzender des ÖFB-Aufsichtsrats, sagt mit einem Augenzwinkern: „Der Bundespräsident hat ja gemeint, dass wir den FIFA WM Pokal nach Österreich bringen sollen. Das wird eine harte Aufgabe für das Nationalteam. Unserem langjährigen Partner Coca-Cola ist es nun schon etwas früher gelungen. Wir freuen uns, dass wir mit unserem ÖFB-Campus den Rahmen für die Präsentation des WM-Pokals bieten können.“