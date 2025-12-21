Fliege mit dem WM-Pokal aus Istanbul nach Wien!

Bevor diesen Sommer der Kapitän des neuen FIFA-Weltmeisters die FIFA World Cup™ Trophy in Händen halten wird, ist die begehrteste Trophäe der Sportwelt am 7. Jänner mit der FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola zu Gast in Wien. Und aufgepasst, jetzt kommt ein absoluter Knaller! Coca-Cola verlost gemeinsam mit der Kronen Zeitung zwei Tickets für den FIFA World Cup™ Trophy Flieger, der den WM-Pokal von Istanbul nach Wien bringt.
Am Nachmittag des 6. Jänner geht ein Flug mit der 16-köpfigen Coca-Cola Delegation (u.a. mit ÖFB U17-Trainer Hermann Stadler sowie ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll, Influencer, Stakeholder, Coke-Kolleg:innen) nach Istanbul, dem vorigen Stopp der Trophy Tour. Nach einem gemeinsamen Abendessen und Übernachtung geht es am 7. Jänner mit dem Coca-Cola Privatflieger im Trophy-Design nach Wien, darin der FIFA WM Pokal und auch eine FIFA Legende (ein ehemaliger Weltmeister).
Die Landung erfolgt um 10.00 Uhr am VIP Terminal in Schwechat. Von dort geht es zum ÖFB-Campus nach Wien. Dort wird auch Bundespräsident Alexander van der Bellen anwesend sein. Er ist der Einzige in Österreich, der die Trophäe berühren darf. Das ist nur Weltmeistern bzw. Weltmeistertrainern und Staatsoberhäuptern erlaubt. Ab 16.00 Uhr öffnen sich die Türen. Mit dabei sein werden ÖFB-Stars, ein ehemaliger Weltmeister sowie Vertreter und Gäste von ÖFB und Coca-Cola.
Fußball verbindet
Lisa-Maria Moosbrugger, Marketing-Director bei Coca Cola Österreich: „Wir haben den Besuch der Trophy Tour spontan nach der WM-Qualifikation möglich gemacht. Für ein voll öffentliches Event war die Vorbereitungszeit zu kurz.“ Josef Pröll, Vorsitzender des ÖFB-Aufsichtsrats, sagt mit einem Augenzwinkern: „Der Bundespräsident hat ja gemeint, dass wir den FIFA WM Pokal nach Österreich bringen sollen. Das wird eine harte Aufgabe für das Nationalteam. Unserem langjährigen Partner Coca-Cola ist es nun schon etwas früher gelungen. Wir freuen uns, dass wir mit unserem ÖFB-Campus den Rahmen für die Präsentation des WM-Pokals bieten können.“
“Sport, Lebensfreude und Fan Begeisterung sind Teil der DNA bei Coca-Cola. Weltweit und in Österreich. Es ist großartig, dass Coca-Cola als langjähriger Partner im Zuge der FIFA mit der FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola die begehrteste Trophäe der Welt zu den Fußballfans weltweit bringen kann ."
Lisa-Maria Moosbrugger, Marketing-Director bei Coca Cola Österreich
Auf ihrer Reise wird die originale FIFA World Cup™ Trophäe übrigens an über 75 Stationen während mehr als 150 Tourtagen Halt machen . Fans erhalten so eine einzigartige Gelegenheit, die Faszination und emotionale Kraft des Fußballs hautnah zu erleben.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ macht's möglich! Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2 Tickets für die Reise nach Istanbul inkl. Rückreise mit dem WM-Pokal und der Fußball Legende Christian Karembeu inkl. Übernachtung und Besuch des ÖFB-Campus nach der Landung in Wien! Zusätzlich verlosen wir auch unter allen Teilnehmern 6x2 Tickets für das exklusive Event am 7. Jänner am ÖFB Campus in Wien-Aspern! Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nimmst du an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29.12, 09:00 Uhr.
Du willst deine Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du hier.
