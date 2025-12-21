Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Adventkalender

Tür 21: 3x iPhone 17 inkl. Krone-Digital-Jahresabo

Advent
21.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Im heutigen Fenster des „Krone“-Adventkalender finden Sie das iPhone 17 inkl. Krone-Digital-Jahresabo. Wie Sie beim Gewinnspiel mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 3 x 1 iPhone 17 inkl. Krone-Digital-Jahresabo

(Bild: Apple)

Mehr Wow in Ihren Fotos 
Das neue iPhone 17. Mit abgerundeten Kanten, einem schmaleren Rand und robusten Materialien, wie dem Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, wurde so designt, dass es lange fantastisch aussieht. Auf dem 6,3" Super Retina XDR Display können Sie mehr von dem sehen und machen: flüssiger scrollen und immersive Games spielen. Um bestens informiert zu sein, wird der Gewinn durch ein Krone-Digital-Jahresabo abgerundet – inklusive Zugang zum ePaper, exklusiven Inhalten und beliebten Magazinen.

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen! 

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
KMM
Krone Kreativ

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
302.306 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
135.362 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.016 mal gelesen
Mehr Advent
„Krone“-Adventkalender
Tür 21: 3x iPhone 17 inkl. Krone-Digital-Jahresabo
Weiße Überraschung:
Das Christkind hat heuer wohl Schnee im Gepäck
Forum
Schon im Festtagsmodus oder noch auf Einkaufstour?
Türchen 20
Diese Modedesignerin kreiert, was das Herz begehrt
Folge 21: Edle Herren
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf