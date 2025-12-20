Gerichtsentscheidung
Elon Musks Vermögen steigt immer weiter
Erst Anfang der Woche hatte Elon Musk als erster Mensch die Marke von 600 Milliarden US-Dollar Nettovermögen überschritten, nachdem über einen möglichen Börsengang seines Raumfahrtunternehmens SpaceX berichtet worden war. Und siehe da: Jetzt sind es schon über 700 Milliarden Dollar!
Ganz genau sind es nun 749 Milliarden Dollar (639,52 Mrd. Euro). Hintergrund ist, dass der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Delaware am Freitag ein Aktienoptionspaket im Wert von 139 Milliarden Dollar wieder in Kraft setzte, das im vergangenen Jahr für nichtig erklärt worden war. Dies geht aus der Milliardärsliste des Magazins „Forbes“ hervor.
Bei dem Paket handelt es sich um eine Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 2018 im damaligen Wert von 56 Milliarden Dollar. Ein Gericht in Delaware hatte die Vereinbarung im vergangenen Jahr aufgehoben und als „unfassbar“ bezeichnet. Der Oberste Gerichtshof urteilte nun jedoch, die Aufhebung des Gehaltspakets sei „ungebührlich und für Musk ungerecht“ gewesen. Der Bundesstaat Delaware ist wegen seiner unternehmensfreundlichen Gesetzgebung Sitz vieler US-Konzerne. Seine Gerichte sind für das Wirtschaftsrecht von landesweiter Bedeutung.
Auch Vergütungsplan gebilligt
Im November hatten die Tesla-Aktionäre zudem einen separaten Vergütungsplan für Musk in Höhe von einer Billion Dollar gebilligt. Laut der „Forbes“-Liste übersteigt Musks Vermögen das des zweitreichsten Menschen der Welt, Google-Mitgründer Larry Page, um fast 500 Milliarden Dollar.
