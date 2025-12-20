Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerichtsentscheidung

Elon Musks Vermögen steigt immer weiter

Ausland
20.12.2025 22:18
Der reichste Mensch auf der Welt hat aktuell jeden Grund zur Freude.
Der reichste Mensch auf der Welt hat aktuell jeden Grund zur Freude.(Bild: TCN)

Erst Anfang der Woche hatte Elon Musk als erster Mensch die Marke von 600 Milliarden ‍US-Dollar Nettovermögen überschritten, nachdem über einen möglichen Börsengang seines Raumfahrtunternehmens SpaceX berichtet worden war. Und siehe da: Jetzt sind es schon über 700 Milliarden Dollar!

0 Kommentare

Ganz genau sind es nun 749 Milliarden Dollar (639,52 Mrd. Euro). Hintergrund ist, dass der Oberste Gerichtshof ‌des Bundesstaates Delaware am Freitag ein Aktienoptionspaket im Wert von 139 Milliarden Dollar wieder in Kraft setzte, das im vergangenen ‍Jahr für nichtig erklärt worden war. Dies geht aus der Milliardärsliste des Magazins „Forbes“ hervor.

Bei dem Paket handelt es sich um eine Vergütungsvereinbarung aus dem ‌Jahr 2018 im damaligen Wert von 56 Milliarden Dollar. Ein Gericht in Delaware hatte die ‌Vereinbarung im vergangenen Jahr aufgehoben und als „unfassbar“ bezeichnet. Der Oberste Gerichtshof urteilte nun jedoch, die Aufhebung des Gehaltspakets sei „ungebührlich und für Musk ⁠ungerecht“ gewesen. Der Bundesstaat Delaware ist wegen seiner unternehmensfreundlichen Gesetzgebung Sitz vieler US-Konzerne. Seine Gerichte sind für das Wirtschaftsrecht ‌von landesweiter Bedeutung.

Lesen Sie auch:
Ist Elon Musk wirklich der reichste Mensch aller Zeiten? 
Krone Plus Logo
Nur 677 Mrd. Dollar?
Diese zwei Männer waren noch reicher als Elon Musk
16.12.2025
„Forbes“-Schätzung
Musks Vermögen steigt auf über 600 Mrd. Dollar
16.12.2025

Auch Vergütungsplan gebilligt
Im November hatten die Tesla-Aktionäre zudem einen separaten Vergütungsplan für Musk in Höhe von einer Billion Dollar gebilligt. Laut ‌der „Forbes“-Liste übersteigt ⁠Musks Vermögen das des zweitreichsten Menschen der Welt, Google-Mitgründer ‌Larry Page, um fast 500 Milliarden Dollar.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf