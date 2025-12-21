Martina‘s Nudlkudlmudl: Ihr harter Weg zum Erfolg

Gestartet hat Martina´s Nudlkudlmudl eigentlich aus einem traurigen Grund: „Mein Kind war damals sehr oft sehr krank. Ich musste mir überlegen, wie ich von zu Hause aus arbeiten kann, damit ich bei ihm bleiben konnte“, erinnert sich Martina Kainz, die damals als Chefköchin angestellt war. Und so hat sich die Radentheinerin überlegt, was sie angehen könnte. „Nudel krendeln, das kann ich“, startete sie 2010 in ihrer kleinen Küche.