Martina‘s Nudlkudlmudl: Ihr harter Weg zum Erfolg

Nicht wie man es sich wünschen mag, hat bei Martina Kainz die Selbstständigkeit begonnen. Über ihren Weg spricht die mehrfach ausgezeichnete Nudelherstellerin aus Radenthein im „Kärntner Krone“-Adventkalender.
Gestartet hat Martina´s Nudlkudlmudl eigentlich aus einem traurigen Grund: „Mein Kind war damals sehr oft sehr krank. Ich musste mir überlegen, wie ich von zu Hause aus arbeiten kann, damit ich bei ihm bleiben konnte“, erinnert sich Martina Kainz, die damals als Chefköchin angestellt war. Und so hat sich die Radentheinerin überlegt, was sie angehen könnte. „Nudel krendeln, das kann ich“, startete sie 2010 in ihrer kleinen Küche.
„Dieser Schritt war völlig aus der Not heraus. Ich habe damals auf Facebook eine Gruppe erstellt, um meine Nudel vorzustellen – das ist dann so gut angekommen, dass ich heute 16.000 Follower habe“, erzählt die Dreifachmama in ihrem Geschäft Martina‘s Nudlkudlmudl, das sie seit sechs Jahren in Radenthein betreibt.
50 verschiedene Nudelsorten
Heute sind ihre selbstgemachten Speisen nicht mehr wegzudenken. „Wir haben übers Jahr gesehen insgesamt 50 verschiedene Sorten. Ich setze stark auf Saisonalität und Regionalität, deshalb besteht unser fixes Sortiment aus zehn Sorten“, erzählt die Radentheinerin, der die Ideen nie ausgehen. So tüftelt sie heuer zu Weihnachten an einem Truthahn-Nudel. „Da werden ein Weihnachtstruthahn mit Semmel-, Orange-, Apfelfülle und Marino in den Teig gefüllt.
Mit ihren Nudeln zum „Pasta-Kaiser“
Wenn Martina Kainz auf die letzten 15 Jahre zurückblickt, hätte sie sich „nie gedacht, dass es so ein Ausmaß annimmt, dass ich überhaupt einmal Mitarbeiter haben werde.“
Wie gut ihre Arbeit ist, das beweist der „Pasta Kaiser“-Pokal, der in ihrem Geschäft zu finden ist. „Wir haben heuer erstmals bei einem Wettbewerb auf der Messe in Wieselburg in Oberösterreich mitgemacht – drei Goldmedaillen und einen Pokal durften wir nach Hause nehmen“, strahlt die Oberkärntnerin.
